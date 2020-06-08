Survivor Eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? (7 Haziran 2020)

Haber ile ilgili metin girin!.

Haber ile ilgili metin girin!.

Survivor yarışmasında eleme adayının kim olduğu yapılan oylamanın ardından belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıklamasında Dokunulmazlığı kazanan Mavi Takım, Kırmızı takımı eleme adayı çıkarmaya mahkum etmişti. İkinci eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı ve Barış'ın adı konseyden çıktı. Survivor 7 Haziran 2020 bölümünde ikinci eleme adayı ortaya çıktı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda Barış en çok oyu aldı ve ikinci eleme adayı oldu. Kırmızı takımda Elif, iki hafta dokunulmazlık kazandığı için oy kullanabilecek ama eleme adayı gösterilemeyecekti.Kırmızı takım, ada konseyi öncesinde kimi eleme adayı çıkaracaklarını belirlemişlerdi. Buna göre kendi oyun hariç, belirlenen isim için sandıktan 4 oy çıktı. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belirlenmiş oldu.Survivor 2020'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım oldu. Ada konseyinde Kırmızı takım için ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında eleme adayı belirlemek için Kırmızı takım yarışmacıları birer birer gitmesini istedikleri bir arkadaşının ismini yazdılar. Kırmızı takımda alınan karar sonrasında Barış, Survivor 2020'de haftanın ikinci eleme adayı oldu.Heyecanı farklı bir boyuta taşıyan Survivor 2020'de Kırmızı takım ile Mavi takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Yüksek rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi takım oldu.Survivor'ın 6 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelen 99. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadeleden 10-8 galip ayrılan Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım için ada konseyi toplandı. SMS oylaması sonrasında yarışmacılar, ada oylaması yaptı ve adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdılar. İsmi 4 kere yazılan Cemal Can, Survivor 2020'de ilk eleme adayı oldu.