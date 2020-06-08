Survivor Eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? (7 Haziran 2020)

Survivor eleme adayı belli oldu. Konseyde kimin adı yazıldığı ortaya çıkınca 7 Haziran 2020 bölümünde Survivor Eleme adayı kim oldu bilgisini Acun Ilucalı açıkladı. 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu bilgisine ulaşmak için araştırmalar yapılıyor. Dokunulmazlık oyunu ardından yapılan oylamada Survivor eleme adayı kim olduğu belli oldu. Kıyasıya mücadeleden galip çıkan takım Mavi takım oldu. Bu yüzden Kırmızı takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. İşte 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

08 Haziran 2020 02:31
Survivor Eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? (7 Haziran 2020)
Survivor yarışmasında eleme adayının kim olduğu yapılan oylamanın ardından belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıklamasında Dokunulmazlığı kazanan Mavi Takım, Kırmızı takımı eleme adayı çıkarmaya mahkum etmişti. İkinci eleme adayı Kırmızı takımdan çıktı ve Barış'ın adı konseyden çıktı. Survivor 7 Haziran 2020 bölümünde ikinci eleme adayı ortaya çıktı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda Barış en çok oyu aldı ve ikinci eleme adayı oldu. Kırmızı takımda Elif, iki hafta dokunulmazlık kazandığı için oy kullanabilecek ama eleme adayı gösterilemeyecekti.

Kırmızı takım, ada konseyi öncesinde kimi eleme adayı çıkaracaklarını belirlemişlerdi. Buna göre kendi oyun hariç, belirlenen isim için sandıktan 4 oy çıktı. Böylece Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı belirlenmiş oldu.
SURVIVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım oldu. Ada konseyinde Kırmızı takım için ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında eleme adayı belirlemek için Kırmızı takım yarışmacıları birer birer gitmesini istedikleri bir arkadaşının ismini yazdılar. Kırmızı takımda alınan karar sonrasında Barış, Survivor 2020'de haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Haber ile ilgili metin girin!.


DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Heyecanı farklı bir boyuta taşıyan Survivor 2020'de Kırmızı takım ile Mavi takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Yüksek rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan Mavi takım oldu.

Haber ile ilgili metin girin!.


SURVIVOR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın 6 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelen 99. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım arasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadeleden 10-8 galip ayrılan Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım için ada konseyi toplandı. SMS oylaması sonrasında yarışmacılar, ada oylaması yaptı ve adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdılar. İsmi 4 kere yazılan Cemal Can, Survivor 2020'de ilk eleme adayı oldu.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

 

Diğer Haberler

Survivor Eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? (7 Haziran 2020) Gündem

Survivor Eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? (7 Haziran 2020)
7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı? Gündem

7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, kimin adı yazıldı?
Açık yemek yerleri, Gece açık yemek yeri, Yatmadan önce ne yenir? (08 Haziran Pazartesi) Genel Haber

Açık yemek yerleri, Gece açık yemek yeri, Yatmadan önce ne yenir? (08 Haziran Pazartesi)
Gece ne yenir, Gece atıştırmalıkları, Yatmadan önce yemek (08 Haziran Pazartesi) Genel Haber

Gece ne yenir, Gece atıştırmalıkları, Yatmadan önce yemek (08 Haziran Pazartesi)
Gece acıkınca ne yenir, gece kolay atıştırmalıklar (08 Haziran Pazartesi) Gündem

Gece acıkınca ne yenir, gece kolay atıştırmalıklar (08 Haziran Pazartesi)
2020 Kira artış oranı ne kadar? (08 Haziran Pazartesi) Gündem

2020 Kira artış oranı ne kadar? (08 Haziran Pazartesi)
Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (08 Haziran Pazartesi) Gündem

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (08 Haziran Pazartesi)
Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (08 Haziran Pazartesi) Gündem

Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (08 Haziran Pazartesi)
Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (08 Haziran Pazartesi) Gündem

Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (08 Haziran Pazartesi)
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbir azaldıkça, tehdit artıyor!
2

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 112 bini geçti
3

Antrenörler THF'den yeni sezon takvimini bekliyor
4

İstanbul yeni normalleşme sürecinin ilk hafta sonunu dışarıda geçirdi
5

İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldi
6

Son 24 saatte Brezilya'da 904 kişi hayatını kaybetti
7

Son 24 saatte Çin'de 6, Güney Kore'de 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
8

Koronavirüs vaka sayısı 7 milyonu aştı
9

Sağlık Bakanı Koca, günün verilerini açıkladı
10

Galatasaray'da tüm testler negatif
yukarı ok