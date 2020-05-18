Survivor Eleme adayı kim oldu? (17 Mayıs)

Survivor Eleme adayı 17 Mayıs bölümünde açıklandı. Survivor ada konseyine çıkan yarışmacılarda Gönüllüler takımından haftanın 3. eleme adayı çıktı ve Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Survivor 2020'de yapılan kritik ada konseyinde Gönüllüler takımında eleme adayı olması sonrasında takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Eleme adayı olmayı haketmediğini söyleyen Yasin, geçen hafta istediğini halde ismini yazmayanların bu hafta yazmasına sitem etti.Survivor'da geçen hafta Yasin, oyun sırasında Evrim'e yüksek sesli bir şekilde bağırınca oyundan atılmıştı. Yasin ise bu olayda cezamı seyirci kessin diyerek arkadaşlarından konseyde adını yazmalarını istediğini söyledi. Fakat arkadaşlarının onu sevdikleri ve 3 aylık emeğine yazık olmasın diyerek onun adını yazmak istemediklerini belirtti. Survivor Yasin, bu hafta ise hiçbir şey olmadığı halde onun adının dört kere yazılmasının geçen hafta söylediklerini ters olduğunu söyledi.Survivor Yasin Obuz için en renkli yarışmacı desek yanlış olmaz. Doğru bilgi olarak da eskiden sporcu olduğu, daha sonra yemek yarışmalarına katıldığını belirtebiliriz. Çocukluk yıllarında 2 yıl kadar da jimnastik yaptı. Voleybol, basketbol derken denemediği spor kalmadı. Sonunda sporu meslek olarak yapmak istediği için okuluna gitmeye karar verdi. Üniversite yıllarında fitness ile haşır neşir olarak profesyonel hale geldi.Bir diğer tutkusu da yemek olan Yasin, mutfağa girmek konusundaki merakıyla çeşitli mutfakların yemeklerini öğrenme kararı aldı.Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde ödül oyunu sırasında Barış ile Yasin kavga etti. Barış'ın kaybettiği sayı sonrasında ilk olarak sözlü tartışan ikili, sonrasında fiziki olarak kavgaya girişti. Takım arkadaşları tarafından güçlükle ayrılan ikili için ilk olarak oyun sırasında Acun Ilıcalı verilen kararı açıkladı. Görüntülerin detaylı olarak inceleneceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor Barış ve Yasin'i oyundan ihraç etti.İkili arasındaki kavga incelendikten sonra Survivor Yasin'in diskalifiye olup olmayacağı konusunda Acun Ilıcalı, ada konseyinde açıklama yaptı. Her iki tarafı dinledikten sonra Acun Ilıcalı, yarışmacı kaybetmek istemiyorum dedi. Yasin ve Barış'ın olaydan sonra sakinleşmesini iyi bir olay olarak gördüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, iki yarışmacı, bundan sonra Gönüllüler takımının üç ödülden faydalanamayacak.