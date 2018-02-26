Survivor Ecem Karaağaç yarışmadan çekildi mi? | Survivor Ecem nerede? Survivor Ecem niye yok? Son dakika Survivor gelişmeleri

Survivor'da gönüllüler takımından ünlüler takımına transfer olan Ecem Karaağaç nerede? Gönüllüler tarafından yetersiz bulunduğu gerekçesiyle Survivor'da ünlüler takımına gönderilen Ecem Karaağaç son bölümde de yoktu, Survivor izleyenler de google dan Survivor Ecem Karaağaç'ı ismini aratarak bu sorunun cevabını bulmaya çalıştılar. Peki Ecem Karaağaç kimdir? Ecem Karaağaç nerede? İşte merak edilen tüm detaylar...

26 Şubat 2018 18:18
Survivor Ecem Karaağaç yarışmadan çekildi mi? | Survivor Ecem nerede? Survivor Ecem niye yok? Son dakika Survivor gelişmeleri
Survivor Ecem nerede? Gönüllüler takımından ünlülere geçen Ecem Karaağaç neden yok? Ecem Karaağaç'ı sevenleri son durumunu merak ediyor işte cevaplar ve detayları..

Türkiye Romanya maçına katılamayan Survivor Ecem nerede, neden yarışmıyor gibi soruları gelmeye başladı. Acun Ilıcalı Ecem ile ilgili son dakika bir açıklamada bulundu. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı;

 "All Star takımından Ecem müşahede altında. Belinde bir rahatsızlık var. Niye burada olmadığıyla ilgili bunu belirtmiş olalım" diyerek herkesin merak ettiği sorunun cevabını vermiş oldu.
SURVİVOR ECEM NEDEN YARIŞMIYOR
Survivor 2018'de Gönüllüler Takımı'ndan All Star Takımı'na gönderilen Ecem Karaağaç bir hafta All Star ile oynadıktan sonra rahatsızlanmış ve Gamze'nin rahatsız olduğu zamanda dinlenmeye alınmıştı. Ecem Karaağaç'ın hemen takımına geri dönmesi beklenirken rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Ayrıca Ecem'in ne zaman takıma döneceği de belirsiz durumda.



SURVİVOR ECEM KARAĞAÇ KİMDİR, NEDEN SURVİVOR'DA YOK

"Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez." sözüyle iddialı bir giriş yapan Ecem Karağaç'ı yakından tanıyalım. Genç yarışmacı 14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı. Heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor'a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir. Aile bağları oldukça kuvvetli görünen Ecem Karaağaç'ın annesi Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç'tır.





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