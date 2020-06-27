Survivor dün kim kazandı, Survivor ödül oyununu kazanan

Survivor dün kim kazandı merak ediliyor ve yarışmanın takipçileri arasında soruluyor. Survivor kim kazandı bilgilerini öğrenmek için 26 Haziran'da yayınlanan bölümde yapılacaklar tartşılıyor. Survivor kim kazandı bilgilerini öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz...

27 Haziran 2020 08:29
Survivor dün kim kazandı, Survivor ödül oyununu kazanan
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde araba ödülü için nefes kesen bir mücadele yaşandı. Araba ödülünün 3 turluk etabında Berkan ve Elif kıyasıya mücadele etti. 2-2'ye gelen skorun ardından oyunu kazanan isim Elif oldu. Elif böylelikle Survivor'daki 2. arabasını kazandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu mavi takımı kazandı. Mavi takım oyunun başında beri ellerinde tuttukları üstünlüğü oyunun sonuna kadar taşıdı.

MAVİ: 10 – KIRMIZI: 3

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eğlenceli anların yaşandığı Survivor bil bakalım oyununda, yarışmacılar soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Zorlu soruların sorulduğu bil bakalım oyununu bu hafta 7-2 skorla Sercan, Elif ve Yasin kazandı. Bil bakalım ödülünü alan kırmızı takım yarışmacıları Soğuk kahve ve havuçlu cup cake ödülünü aldı.



SKODA KODIAK SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde araba için müthiş bir mücadele yaşandı. Arabayı kazanmak için Annenize Sorduk adlı oyunu oynayan yarışmacılar, annelerine sorulan soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştı. Berkan, Cemal Can, Sercan, Elif, Barış, Nisa ve Yasin'in yarıştığı oyunda oldukça eğlenceli görüntüler ekranlara yansıdı. Yarışma öncesi arabayı gören yarışmacılar adeta çılgına döndü.

İŞTE SURVIVOR ÖDÜLÜ

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