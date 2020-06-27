Survivor dün kim kazandı, Survivor ödül oyununu kazanan

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde araba ödülü için nefes kesen bir mücadele yaşandı. Araba ödülünün 3 turluk etabında Berkan ve Elif kıyasıya mücadele etti. 2-2'ye gelen skorun ardından oyunu kazanan isim Elif oldu. Elif böylelikle Survivor'daki 2. arabasını kazandı.Survivor'da ödül oyununu mavi takımı kazandı. Mavi takım oyunun başında beri ellerinde tuttukları üstünlüğü oyunun sonuna kadar taşıdı.Eğlenceli anların yaşandığı Survivor bil bakalım oyununda, yarışmacılar soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Zorlu soruların sorulduğu bil bakalım oyununu bu hafta 7-2 skorla Sercan, Elif ve Yasin kazandı. Bil bakalım ödülünü alan kırmızı takım yarışmacıları Soğuk kahve ve havuçlu cup cake ödülünü aldı.Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde araba için müthiş bir mücadele yaşandı. Arabayı kazanmak için Annenize Sorduk adlı oyunu oynayan yarışmacılar, annelerine sorulan soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştı. Berkan, Cemal Can, Sercan, Elif, Barış, Nisa ve Yasin'in yarıştığı oyunda oldukça eğlenceli görüntüler ekranlara yansıdı. Yarışma öncesi arabayı gören yarışmacılar adeta çılgına döndü.