Survivor dün akşamki konseyde neler oldu? (26 Nisan 2020 Survivor Konsey İzle)

Survivor'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final öncesinde bu akşam ada konseyinde bir kişi daha eleme adayı olarak belirlendi. Salı akşamları yapılan eleme konseyi öncesinde bugün dokunulmazlık ödülünü kaybeden Gönüllüler takımından bir ismin adı yazıldı ve eleme adayı olarak belirlendi. Dün akşamki konseyde Yunus Emre eleme adayı olarak gösterilmişti. Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde dikkat çeken diğer bir konu da Acun Ilıcalı'nın Aycan hakkında yaptığı açıklamalar oldu. Ilıcalı, Aycan Yanaç'ın 2 hafta önceki iletişim ödülünde arkadaşıyla olan şifreli konuşmasını paylaşması ilginç anlara sahne oldu. İşte Survivor'da bu akşamki ada konseyinde yaşanan gelişmeler…Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam dokunulmazlık ödülünü kaybeden Gönüllüler takımı için konsey düzenlendi. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmadan son haberleri paylaşırken, eleme adayı için oylama yapıldı. Bu akşamki konseyde eleme adayı Gönüllüler takımından Gizem oldu. Böylece 1. eleme adayı Yunus Emre, 2. eleme adayı ise Gizem olarak belirlendi. Bir sonraki konseyde ise iki yarışmacı daha eleme adayı olarak belirlenecek." Hiçbir arkadaşıma kızgın değilim geldiğimden beri bir türlü istenilen performansı gösteremedim"Acun Ilıcalı, bu akşamki ada konseyinde, Aycan Yanaç'ın iletişim ödülünde arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşmanın detaylarını paylaştı. Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşı ile mesajlaştığı anları esprili şeklinde anlatması kahkahalara sebep olurken şifrenin ne olduğu hem yarışmacılar hem de izleyenler tarafından merak edildi. Acun Ilıcalı, Aycan'ın 2 hafta önce kazandığı iletişim ödülü esnasında arkadaşıyla üç harf (A,Y,Ö) üzerinden şifreli olarak anlaştığını açıkladı. İşte Aycan'ın mesajlarındaki şifre…