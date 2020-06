Survivor dün akşam kim kazandı, Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2020 yeni bölümde heyecan dolu bir ödül oyunu oynandı. Ekranların en çok izlenen ve en sıkı takip edilen yarışması Survivor 2020'de çeyrek finale bir hafta kaldı. Dört aydır farklı takımlarda birbirlerine karşı mücadele eden yarışmacılar, yeni oluşturulan takımlarda yan yana geldiler ve takımları için yarıştılar.Survivor 2020 yeni bölümde Mavi takımdan Evrim, ödül oyununda duygusal anlar yaşadı. Çeyrek final öncesinde son kez oluşturulan Kırmızı takım ile Mavi takım12 Haziran 2020 tarihli Survivor 105. bölümde Evrim, Ardahan'ın kaptanı olduğu Mavi takımda yer aldı. Müthiş ödül için Mavi takım ile Kırmızı takım kıran kırana mücadele veriyordu.12 Haziran Cuma günü Survivor'ın 105. Bölümünde Kırmızı takım ile Mavi takım, ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Berkan, Barış, Nisa ve kaptan Cemal Can'ın Kırmızı takımına karşılık Yasin, Evrim, Elif, Sercan ve Kaptan Ardahan'ın takımı Mavi takım arasında ödül oyunu oynandı. Takımlar, ilk olarak avantaj oyunu için mücadele etti. Kazanan Kırmızı takım, ödül oyununa seçim avantajı ile başladı. Oyun sırasında Survivor Yasin ile Survivor Barış arasında ufak bir tartışma yaşandı.Mavi takımdan Evrim ile Kırmızı takımdan Nisa, oyunda yaşadıkları mental yorgunluklar sonrasında duygusal anlar yaşadılar ve gözyaşlarına boğuldular. Survivor ödül oyunun başlarında skorda denge vardı. Fakat oyunun yarısından sonra Mavi takım, Kırmızı takıma karşı üstünlüğü ele geçirdi. Günün sonunda ise 10'a 4 gibi farklı skorla kazanan takım, Mavi takım oldu.Skorda 1-1 denge varken Kırmızı takımdan Cemal Can ile Mavi takımdan Evrim parkura çıktı. Dört ay sonra Evrim ile Cemal Can, parkurda karşı karşıya idi. Parkuru ilk tamamlayan Cemal Can oldu. Geriden gelen Evrim, rakibini atışlarda yakalamaya çalıştı. Fakat Cemal Can, avantajlı başladığı atışlarla sayıyı kazanmayı bildi. Oyun sonrasında Survivor Evrim, sayıyı kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşlarına boğuldu. Evrim'in "Atamıyorum" diyerek ağlaması üzerine takım arkadaşları onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2020'nin 13 Haziran Cumartesi günü ekrana gelecek 106. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çeyrek finale doğru temponun ve heyecanın iyice yükseldiği Survivor 2020'nin yeni bölümü fragmanını izleyenler, yaşanan iki sakatlık sahnesi ile şok oldu. Survivor Elif'in havuza girdikten sonra sakatlanması, Survivor Nisa'nın parkurda yüksek bir yerden düştüğü sahneler izleyenleri korkuttu. Arkadaşlarının gözyaşları içinde izlediği sahneler sonrasında Survivor Nisa ve Survivor Elif'e ne oldu merak ediliyor. Elif ve Nisa sakatlandı mı, Elif ve Nisa'ya ne oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorularının cevapları Survivor 2020 yeni bölümde...