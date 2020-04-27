Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2. Dokunulmazlık oyunu Ünlüler mi, Gönüllüler mi?

Survivor gecesinde dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım belli oldu yine kıyasıya bir mücadele seriglendi. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf yine karşı tarafı zor duruma düşürdü ve çetin bir mücadelenin ardından tüm yaşananlar ekrana geldi. 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, avantaj oyunu kazananı ve dahasını haberimizde bulabilirsiniz...Survivor 2020'nin bu akşam ekrana gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan takımlar ilk olarak avantaj oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyununda rakip takımdan istediği yarışmacı ile eşleşme hakkını kazanmak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, takım halinde avantaj oyununda mücadele etti. Ünlülerden Aşkım, Elif, Ersin, Yunus Emre; Gönüllülerden Yasin, Nisa, Evrim, Ardahan avantaj oyununa çıktı. Bayrak yarışında galip gelerek avantaj oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, ada konseyinde yapılan oylama sonucu belli oldu. Son yılların en ilginç oylaması Survivor 2020 Ünlüler takımı tarafından yapıldı. Ünlüler takımında kutudan çıkan isimler; Elif, Sercan, Aycan, Emre, Aşkım oldu. Neredeyse herkesin birbirini yazdığı ada konseyinde Ünlüler takımından Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir ismi eleme potasına göndermek için toplandı.Yapılan oylama sonrası Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu. Eleme adayı olan Gizem yaptığı açıklamada, "Hiçbir arkadaşıma kızgın değilim geldiğimden beri bir türlü istenilen performansı gösteremedim" dedi.Survivor'da cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Yunus Emre haftanın ilk eleme adayı olmuştu.Survivor 2020'de eskiden dokunulmazlığı kaybeden takım, Pazar günü bir eleme adayı belirliyor ve bu takım için SMS oylamasına gidiliyordu. Salı günü ise SMS oylaması sıralamasına göre ilk iki isim, iki eleme adayı daha belirliyordu. Böylece ortaya çıkan 3 aday arasından en az SMS oyu alan yarışmacı, Survivor'dan eleniyordu.Survivor 2020'de değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık oyunu yine Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Fakat her oyunda kaybeden takım, akşamında ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek.İlk gün dokunulmazlığı kaybeden takım ile 2. gün dokunulmazlığı kaybeden takım farklı olması halinde toplam altı tane eleme adayı belirlenecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak ada konseyinde oylama ile ilk eleme adayını belirleyecek. Salı günü ise iki takım SMS sıralamasında 1 ve 2. sıradaki yarışmacılar, yine ikişer eleme adayı belirleyecek. Böylece 6 eleme adayından en az SMS oyunu alan yarışmacı adaya veda edecek.Cumartesi ve Pazar günü yapılacak dokunulmazlık oyununu kaybeden takımının aynı olması halinde; ilk eleme adayı Cumartesi ada konseyinde belirlenecek ve SMS oylaması yapılacak. Pazar günü ada konseyinde ise SMS oylaması yapılmayacak. Ama ada oylaması ile bir eleme adayı daha belirlenecek. 3. Adayı ise Salı SMS sıralamasında birinci olan yarışmacı açıklayacak. Böylece çıkan 3 aday arasından en az SMS oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.