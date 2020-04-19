Survivor Dokunulmazlık Oyunu Kim Kazandı

İlgiyle takip edilen Survivor Dokunulmazlık Oyunu hakkında oldukça meraklı araştırmalar yapılıyor. Sadece Türkiye'de yayınlanan bölümlerde 50. parça yayınlandı ve Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı şeklinde belirtilen dikte ile meraklı izleyiciler ekran başına kilitlendi. Bu sayede yarışmada dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ortaya çıktı. Acun Ilıcal'nın yapımcısı olduğu TV8 ekranlarındaki programda gece yaşananları sizler için derledik. Yine çok heyecanlı Survivor bölümlerinden biri olan 50. bölümde Dokunulmazlık Oyununu kim kazandı sorusunun cevabını haberimizden alabilirsiniz...

19 Nisan 2020 14:22
Survivor Dokunulmazlık Oyunu Kim Kazandı
TV8'de yayınlanan Survivor Dokunulmazlık Oyunu Kim Kazandı diyerek merakını gidermeye çalışan milyonlarca izleyici bulunuyor. Takip edilen bölümlerde Survivor Dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele ortaya kondu. Yarışmacılar ellerinden geleni yaparak potada kalmak için canla başla mücadele etti. Bu mücadele sonunda Survivor yarışmasının dokunulmazlık kazanılan ekibini açıklayan 50. bölümde yaşananları sizler için derledik.

Ortaya çıkan bölümde yine meraklı bekleyişin olmasına rağmen kararlar duyuruldu. İşte haberimizde detayları bulabilirsiniz...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da oynan avantaj oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geçti. Heyecanlı oyunda dokunulmazlığı almak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, parkurda ciddi performans sergiledi. Oynanan oyunda berabere atışlar devam ederken, son anda Ünlüler takımı galip geldi. Böylece Ünlüler takımı bu hafta hem dokunulmazlık hem ödül oyununu kazandı.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Yapılan oyun sonucu dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler konseye gitti. Yapılan oylama sonucu yarışmacılar BARIŞ yazdı. İlk eleme adayı Barış oldu.

Yazılan isimler: 5 Barış – 2 Gizem




SURVİVOR'DA ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemini yarışmacılara anlattı; "Bugünkü oyunu kaybederseniz telafisi olmayacak. Bundan sonrai eleme sistemindeki değişikliği anlatıyorum. Dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak ve akşamına konsey yapacağız. Konseyde SMS oylaması olacak, kaybeden takımdan bir tane aday çıkacak. Yarın oynanacak oyunu diğer takım kaybederse; aynı şeyi diğer takım yapacak ve ikinci aday çıkacak. Salı günü yapılacak konseyde de iki takımın adayları ortaya çıkacak, en az oyu alan veda edecek. Oylamada birinci ve ikinci olan isimler iki isim daha belirleyecek. Yani iki takım kaybederse üçer aday çıkacak, 6 eleme adayı olacak. İki oyunu da aynı takım kaybederse SMS oylaması yapılmayacak, sadece ada oylaması yapılacak. Salı günü SMS birincisi üçüncü adayı belirleyecek."



ACUN ILICALI VE ÜNLÜLER TAKIMI ARASINDA GERGİNLİK!

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı devam ederken oyun sırasında gergin anlar yaşandı. Nisa ile Elif'in yarışında Elif'in atışları yeniden kontrol edildi. Kural ihlali olduğu belirlenmesinin ardından yarışın yeniden yapılmasına karar verildi. Sercan ile Ersin'in tepkisi Acun Ilıcalı tarafından sert tepkiyle karşılaşıldı. Ilıcalı, kuralın anlatıldığını, dinlemedikleri için itiraz ettiklerini söyledi.

ÇEYREK FİNALE KALMAK ÖNEMLİ

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da çeyrek finale kalmak oldukça önemli. Survivor son bölümünde yaşananlar haberimizde...



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