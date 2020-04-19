TV8'de yayınlanan Survivor Dokunulmazlık Oyunu Kim Kazandı diyerek merakını gidermeye çalışan milyonlarca izleyici bulunuyor. Takip edilen bölümlerde Survivor Dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele ortaya kondu. Yarışmacılar ellerinden geleni yaparak potada kalmak için canla başla mücadele etti. Bu mücadele sonunda Survivor yarışmasının dokunulmazlık kazanılan ekibini açıklayan 50. bölümde yaşananları sizler için derledik.Ortaya çıkan bölümde yine meraklı bekleyişin olmasına rağmen kararlar duyuruldu. İşte haberimizde detayları bulabilirsiniz...Survivor'da oynan avantaj oyunu sonrası yarışmacılar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geçti. Heyecanlı oyunda dokunulmazlığı almak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, parkurda ciddi performans sergiledi. Oynanan oyunda berabere atışlar devam ederken, son anda Ünlüler takımı galip geldi. Böylece Ünlüler takımı bu hafta hem dokunulmazlık hem ödül oyununu kazandı.Yapılan oyun sonucu dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler konseye gitti. Yapılan oylama sonucu yarışmacılar BARIŞ yazdı. İlk eleme adayı Barış oldu.Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemini yarışmacılara anlattı; "Bugünkü oyunu kaybederseniz telafisi olmayacak. Bundan sonrai eleme sistemindeki değişikliği anlatıyorum. Dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak ve akşamına konsey yapacağız. Konseyde SMS oylaması olacak, kaybeden takımdan bir tane aday çıkacak. Yarın oynanacak oyunu diğer takım kaybederse; aynı şeyi diğer takım yapacak ve ikinci aday çıkacak. Salı günü yapılacak konseyde de iki takımın adayları ortaya çıkacak, en az oyu alan veda edecek. Oylamada birinci ve ikinci olan isimler iki isim daha belirleyecek. Yani iki takım kaybederse üçer aday çıkacak, 6 eleme adayı olacak. İki oyunu da aynı takım kaybederse SMS oylaması yapılmayacak, sadece ada oylaması yapılacak. Salı günü SMS birincisi üçüncü adayı belirleyecek."Survivor'da dokunulmazlık heyecanı devam ederken oyun sırasında gergin anlar yaşandı. Nisa ile Elif'in yarışında Elif'in atışları yeniden kontrol edildi. Kural ihlali olduğu belirlenmesinin ardından yarışın yeniden yapılmasına karar verildi. Sercan ile Ersin'in tepkisi Acun Ilıcalı tarafından sert tepkiyle karşılaşıldı. Ilıcalı, kuralın anlatıldığını, dinlemedikleri için itiraz ettiklerini söyledi.Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından soruluyor. Heyecanın katlandığı Survivor'da çeyrek finale kalmak oldukça önemli. Survivor son bölümünde yaşananlar haberimizde...