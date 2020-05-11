Survivor corona açıklaması, Survivor Makbule kimdir?

Survivor corona açıklaması yapılmadı ancak yarışmanın ilk haftasında elenen Makbule Karabudak'ın koronavirüse yakalandığı belirtildi. Survivor Makbule, Survivor corona açıklaması yapılması hakkında beklentiler oluştu ancak bu henüz gerçekleşmedi.Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü. Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, corona virüse yakalandı.



Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

ACUN ILICALI KONSEYDE MAKBULE'Yİ Mİ AÇIKLAYACAK

Acun Ilıcalı'nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi. Ilıcalı'nın "Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu, bir haber vereceğim" sözleri üzerine yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.





Makbule Karabudak, Survivor yarışmasına gitmeden önce "Bu güne kadar hep göbek bağı kestim ama şimdi nefesleri kesmeye geliyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.





Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

"EVDE KALIN, GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.





Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.



MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?



Makbule Karabudak, 1992 yılında, Temmuz ayında doğdu. İstanbul doğumlu olan Karabudak, aslan burcu kadını. İlkokula devam ettiği sırada Ankara Kırıkkale'ye taşınan genç kadın, ilkokulda kısa mesafe ve üç adım uzun atlama ile ilgilendi. Anadolu lisesini kazanan Karabudak, sayısal bölümünden başarıyla mezun oldu. Lise sürecinde 4 yıl basketbolla ilgilenen genç kadın, okul hayatı boyunca en başarılı ve en gözde öğrenci olmayı başardı. Öğrencilik dönemi çok zorlu geçen Karabudak, dur durak bilmeden çalışıldığında mutlaka başarılı olunduğunu ifade etti.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazanan Makbule Karabudak, bu bölüm için gereken puandan çok daha fazlasını alarak bölüme girdi. Karabudak, annesinin ondan önce yaptığı 4 doğumu yalnız yapması ve kendisinin hastanede doğan tek çocuk olması sebebi ile bu bölümü seçmiş. Üniversitede de sporla alakasını kesmeyen Karabudak, okulun bayan hentbol takımında oynadı. Komilik, palyaçoluk, günlük çalıştığı figüranlık, dersler, antrenmanlar, Nöbetler gibi günlük işlerde çalışarak eğitim için gereken parasını oldukça yoğun bir dönem geçiren genç kadın, hırsından hiçbir şey kaybetmedi.



Dur durak bilmeyen Karabudak, üniversiteden mezun olduğu yıl KPSS sınavıyla İstanbul'a devlet memuru olarak atandı. Atanmasının ardından işle sporu bir arada yürütmeye başlayan genç kadın, bireysel olarak plates ve Fitness yaptı. Spor için gittiği salonda şuan ki eşi ile tanışan Karabudak, yaklaşık 2 yıl süren 1 ilişki sonrasında 14 ay önce dünya evine girdi. 2 yıldır mesai saatlerinde ebelik, cumartesi günleri ve hafta içi 5'ten 9'a kadar pilates eğitmenliği yapan Karabudak'ın hayatı inanılmaz yoğun geçiyor.



