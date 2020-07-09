Survivor Cemal can kimin adını söyledi, kimin adı yazıldı (8 Temmuz 200)

Survivor son bölümünde mücadelesi verilen kritik dokunulmazlık oyunu sonrası 5 yarışmacı eleme adayının belli olacağı konseye geldi. Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da finale birkaç gün kala son dörde kimin kalacağı herkes tarafından merak ediliyor.Kora kor bir mücadelenin verildiği Survivor'da bu akşam yeni bir eleme adayı daha belirlendi.Survivor dokunulmazlık oyununda şansını kaybeden ilk isim Survivor Yasin Obuz oldu. Yarı finallerde ise Survivor Barış ile Survivor Elif ve Survivor Berkan ile Survivor Cemal Can karşı karşıya geldi. Böylece Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Survivor Cemal Can oldu.Konseyde, dokunulmazlığı kazanan Cemal Can'ın söylediği isim Elif Gören oldu. Böylece Survivor 2020'nin yeni eleme adayı Elif Gören olurken; dokunulmazlık oyunundan sonra bu isim ile birlikte eleme potasına girecek yarışmacı da şimdiden merak konusu oldu.Elif Yıldırım Gören önemli Türk Milli sporcularımızdan birisidir. ENKA'da spor kariyerini sürdürmektedir. Kendisi ile ilgili en doğru ve net bilgileri, Elif Yıldırım Gören kimdir, Elif Yıldırım Gören evli mi? Elif Yıldırım Gören boyu kaç? Elif Yıldırım Gören Survivor 2020 şeklindeki meraklar sonucunda oluştu. Ayrıca , 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.Survivor 2020'de yarışan Elif Gören'in boyu 1.70 cm'dir. Survivor 2020'ye ilk katıldığında 59 kiloda olan Elif Yıldırım Gören'in bu süre zarfında 9 kilo verdiği ve 50 kiloya düştüğü biliniyor.Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören evlidir. Elif Yıldırım Gören'in eşi Yalım Gören. Yalım Gören, ENKA Spor Kulübü İdari Menajeri ve Yöneticisi olarak çalışıyor."bu seneki ünlüler takımının tek sempatik yarışmacısı.yarışma başladığından beri karakterini hiç bozmadı, mert ve grubuna uyup birilerine karşı gereksiz cephe almadı.Muhtemelen yarışmadan elendikten sonra arkamdan neler atıp tutmuşlar diye buraları okuyacaksın, benim gözümde sınıfı geçtin elifciğim. Hep böyle kalman dileğimle."Survivor'da her Cumartesi ve Pazar günleri halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç ile birlikte eleme adayları belli oluyor. 25 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.26 Nisan Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Bu sefer galip gelen Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.Survivor'un dün yayınlanan 59.bölümünde, her iki takım da ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Sercan'ın sakatlığı ve Gizem'in panik atağı nedeniyle ikisi yarışamadı. Bu kez ödül Lunapark eğlencesi ve malikanede geçirecekleri harika bir gün oldu. Burada annelerinin de yemeklerini yiyeceklerdi. Ödülünü almak isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Başlarda kafa kafaya giden skor daha sonra fark açtı ve Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.Bu hafta Survivor 2020'de sona kalan altı kişi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşanmış; dokunulmazlık oyunlarında çok başarılı olan Sercan, bu haftaya da damgasını vurmuştu.Birinci ve üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan'ın eleme adayı olarak söylediği isimler Berkan ve Yasin oldu. İkinci dokunulmazlığı kazanan Cemal Can'ın ise ieleme potası için söylediği isim Sercan oldu.Böylece bu hafta Survivor'da eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olarak belirlendi.