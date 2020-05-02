Survivor Cemal Can kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Survivor Cemal Can kimdir diyerek meraklı gözlerin bulunduğu günlerin içindeyiz. Yarışmanın en ilgi çekici isimlerinden birisi olan Cemal Can kimdir bilgilerine ulaşmak için doğru adrestesiniz. Heyecanlı Survivor yarışmasında Cemal Can'ın hangi şehirde doğduğu merak ediliyordu. Cemal Can'ın İzmir'de doğduğu bilgisinin yanı sıra kaç yaşında ve ne iş yaptığı İletişim bölümünde okuduğunun öğrenilmesinden sonra tahmin ediliyor.

02 Mayıs 2020 02:01
Survivor Cemal Can kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?
TV8'de yayınlanan Survivor'ın yarışmacılarından Cemal Can'ın seveni çok. Survivor Cemal Can yarışmanın en sevilen isimlerinden birisi ve performansıyla göz dolduran bir isim. Yarışmanın başından bu yana Survivor'ın iddialı isimlerinden birisi olan Cemal Can'ın 1996 doğumlu olduğu bilgisine ulaşıldı.

SURVIVOR CEMAL CAN KİŞİSEL INSTAGRAM HESABINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN 
Cemal Can kimdir, nerelidir, hangi mesleği yapmaktadır ve videolar Survivor adasındaki görüntüler ile birlikte fragmanlarda, yarışmanın tamamında yer alacak dkendisini göstermiş bir isim.

SURVIVOR YARIŞMACISI CEMAL CAN HAKKINDA BİLGİLER

Cemal Can Canseven, 1996 yılında, İzmir'de doğdu. Şuan 24 yaşında olan Canseven'in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven'in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Lisede dahil olmak üzere eğitimini İzmir'de tamamlayan Canseven, üniversite okumak için İstanbul'a geldi. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumayı seçen Canseven, bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde okulunu dondurdu ve İstanbul DJ Academy'de dj'lik eğitimine başladı.



Geçtiğimiz dönemde çektiği bir videoda sporculuk yönünün olduğundan da bahseden Canseven, beraber videolar çektiği Damla Biliç'i üniversite yıllarından tanıyor. Şimdilerde dj'lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. İddialı yarışmacılardan bir tanesi olması beklenen Canseven'e canı gönülden başarılar diliyor; milyonları ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasını bu yıl kimin kazanacağını merakla bekliyoruz.



DANLA BİLİÇ İLE ARKADAŞ OLAN CEMAL CAN ÖDÜLÜNDE ONUNLA KONUŞTU

Survivor 2020'nin 39. bölüm iletişim ödülünde Danla Biliç ile konuşan Cemal Can gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Cemal Can, sonunda arkadaşı Danla Biliç ile görüşebildi.7 Nisan 2020 Survivor 39. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında müthiş bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu kazanan takım Gönüllüler olunca Cemal Can, arkadaşı Danla Biliç ile WhatsApp ile sohbet etme imkanı buldu. Uzun zamandır bu anı bekleyen Cemal Can, arkadaşı ile yazışması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.



SURVIVOR 45. BÖLÜM FRAGMAN İZLE


Diğer Haberler

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi Galatasaray

Mario Mandzukic'e Galatasaray önerisi
Mersin corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Mersin corona haritası - 4 Mayıs 2020
Denizli corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Denizli corona haritası - 4 Mayıs 2020
Diyarbakır corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Diyarbakır corona haritası - 4 Mayıs 2020
Eskişehir corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Eskişehir corona haritası - 4 Mayıs 2020
Kayseri corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Kayseri corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sivas corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Sivas corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sakarya corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Sakarya corona haritası - 4 Mayıs 2020
Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020 Gündem

Şanlıurfa corona haritası - 4 Mayıs 2020
Daha fazla göster
1

Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
2

Koronavirüs salgınında son 24 saat
3

İtalya'da 18 Mayıs'a kadar takım idmanı yok!
4

Premier Lig önümüzdeki sezon seyircisiz olabilir
5

Beşiktaş'ta transferde merak edilenler: Gökhan, Caner, Nsakala, Oğuzhan...
6

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması için yeni açıklama
7

Sağlık Bakanı açıkladı: "11 Mart'tan bu yana ilk kez oldu"
8

Karantinada kumardan başı belada
9

Koronavirüste obezite tehlikesi
10

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
yukarı ok