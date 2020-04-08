Survivor Cemal Can Danla Bilic mesajları - Ne konuştular?

Survivor Danla Bilic Cemal Can mesajlaşması - Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Survivor'ın 7 Nisan Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde, Cemal Can ile Danla Bilic'in yazışmaları çok konuşuldu.

08 Nisan 2020 12:51
Survivor Cemal Can Danla Bilic mesajları - Ne konuştular?
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor' dün akşam 39. bölümüyle ekranlara geldi. İletişim oyunu heyecanının yaşandığı gecede iki takımda ödül için kıyasıya rekabet etti.
Günün sonunda yüzü gülen takım gönüllüler oldu ve arkadaşlarıyla mesajlaşmaya hak kazandılar.

Survivor'da iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından Cemal Can Canseven, yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aylar sonra ilk kez konuşabildi.





Uygulama üzerinden birbirine mesaj atan ikili arasındaki yazışma herkesi güldürdü.

Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Sonrasında Cemal Can, Danla Bilic'e takım arkadaşları için "Arkamdan konuşuyorlar mı?"diye sordu. Bu soruya net bir cevap vermeyen Bilic, "Sadece yüzlerine gül" diyerek arkadaşını uyardı.

Ardından geçtiğimiz haftalarda yapılan açık arttırmada sütlaç yiyebilmek için her şeyini ortaya koyan arkadaşına müjde veren Danla, fırın sütlaç yapmayı öğrendiğini söyledi.

Survivor'ın zor şartlarında aşırı bronzlaşan Cemal için beyazlatıcı krem de aldığını söyleyen Bilic, arkadaşının performansına da övgüler yağdırdı.

'TELEFONU AL KOŞ'

Her yarışmacının 5 dakika süresi olduğu bu konuşma ödülünde Danla Bilic, Cemal Can'a "Telefonu al ve koş da daha çok konuşalım" diye espri de yaptı.

Danla Bilic, konuşma sonrası Cemal Can ile çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Duygusal bir gün" notunu düştü.

Oldukça yakın olan ikili, yarışma öncesi neredeyse her günü birlikte geçiriyorlardı.

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