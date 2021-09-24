Survivor Çağrı sevgilisi kim? Survivor Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli kimdir? (24 Eylül Cuma)

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Vatandaşlar Çağrı Atakan kimdir merak ediliyor ve herkes tarafından araştırması yapılıyor. Çağrı Atakan Survivor yarışmasının iddialı isimleri arasında yer alıyor. Yarışmaya katılmadan önce sevgilisi Eda Taşpınar'dan ayrılan Çağrı Atakan Survivor yarışmacısı oldu. 1981 yılında doğdu. Çağrı Atakan hakkında merak edilen soruların cevapları bulundu.Çağrı Atakan 1981 yılında doğan oyuncudur ve Survivor yarışmasından önce Çukur dizisinde oynamıştır. Çağrı Atakan Ankaralıdır.Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)2017 – Çukur (Remzi)2007 – Arka SıradakilerÇAĞRI ATAKANSurvivior yarışmacısı Çağrı Atakan sevgilisi Eda Taşpınar'dı. Ancak Survivor Çağrı, Eda Taşpınar'dan kısa süre önce ayrıldığını açıkladı. Survivor Çağrı evli değildir bekardır.