Survivor bugünkü oyunu kim aldı? Survivor jet ski ödülünü kim kazandı?

Survivor oyunu alan takım 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlandı ve jetski ödülünü kazanan takım belli oldu. Ödülü kazanan takımın açıklandığı yarışmada bugünkü oyunu kim aldı sorusu da cevabını buldu. Survivor 2020'de ödüller her hafta daha da büyüyor. Bugünkü ödül oyununda, geçen haftalarda ödül olarak verilen malikanede kalma yine var. Buna ek olarak jetski ile eve gitmek ve 80'ler partisi de diğer ödüller.

05 Mayıs 2020 03:10
Survivor bugünkü oyunu kim aldı? Survivor jet ski ödülünü kim kazandı?
Jetski ödülünü alan takımın belli olduğu bugünkü oyunu kim aldı belirtilen şekilde açıklandı. Açıklanan bilgiye göre jetski ile gidilecek olan ödül evinde ayrıca yarışmacıların istedikleri menüler yemek olarak verilecek. Survivor'da ödül oyununda gönüllüler ve ünlüler karşı karşıya geldi. Ödülün malikanede konaklama, seçilen yemekler ve 80'ler partisi olduğu ödül oyununu gönüllüler takımı nefes kesen bir oyunun ardından 10-9 skoruyla kazandı.
JET SKİ ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2020'de bu haftanın büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı. Oyunu kazanan takım, jet skiler ile nehirden kalacakları muhteşem villaya ulaşacaklar. Villada bu akşam ne yiyecekleri oyundan önce kendilerine verilen menüden seçerek Acun Ilıcalı'ya söylediler. Sonrasında ise villada harika bir seksenler partisi ile doyasıya eğlenecekler.



AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 65. bölümde büyük ödül için parkura çıkan Ünlüler ile Gönüllüler, ilk önce avantaj oyunu oynadı. Ünlüler; Mert, Yunus Emre, Elif, Aycan'a karşılık Gönüllüler; Yasin, Berkan, Evrim, Nisa şeklinde parkura çıktı. Takım olarak bayrak yarışı yapan İki takımdan Ünlüler, avantaj oyununu kazandı.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da büyük ödülün içeriği açıklanması ile Ünlüler ve Gönüllüler takımı inanılmaz motive oldular. Ödülü kazanma isteklerini sahaya yansıtan iki takım arasında nefes kesen bir mücadele ekrana yansıdı. İkişer oyuncu ile oynanan ödül oyununda bir kişi atıcı görevi yapıyor. Diğer arkadaşı ise içi boş olan bir küreyi parkurda belli noktaya kadar taşımasına yardım ediyor. Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı, tam kadro olarak oyunda yer aldı. Ünlülerden Sercan, Mert ve Gönüllülerden Barış, sakatlıkları geçtiği için ödül oyununa çıktılar. Mükemmel bir gün geçirmek isteyen iki takım da varlarını yoklarını ortaya koydu. Kıran kırana geçen oyunda skor 9-9'a geldi.



Survivor'da ödül oyunu, skor 9-9 olunca bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ilk olarak ikişer kişi ise küpü başlangıç noktasına geri götürdü. Sonrasında ikişer yarışmacı küpü, belirlenen noktaya götürdü. Son olarak ise birer kişi atışları yaptı. Ünlülerde atıcı olarak Ersin, Gönüllüler ise Cemal Can oldu. Atışlara ilk gelen Cemal Can oldu. İlk küpleri deviren Cemal Can olunca, Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

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