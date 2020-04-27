Survivor bugün fragmanı izle (27 Nisan 2020 Survivor Fragmanı)

SURVIVOR 27 NİSAN FRAGMANI

Nisa Bölükbaşı'nın Survivor yarışmasından ayrılacağına ilgili kafaları karıştıran gelişmeler yaşandı. TV8'de yayınlanan bölümde Nisa'nın Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan ayrılmasına izin verilip verilmediği gibi konular merak uyandırdı. 26 Nisan Survivor yayınında yaşanan ayakkabı krizi nedeniyle herkes Nisa'nın yarışmalarda yarışıp yarışmayacağını sormaya başladı. Sempatik tavırlarıyla sevilen fakat bazen çocuk ruhuyla eleştirilen Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında ve nereli?2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.