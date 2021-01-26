Survivor bu hafta elenen kim, Survivor 2021 kim elendi eleme konseyi (26 Ocak Salı)

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Yeni bölüm Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile birlikte Survivor kim elendi heyecanlı yaşanacak. Yarışmada bilindiği gibi geçen hafta 2 yarışmacı diskalifiye edilmişti ve şimdi ismi en çok yazılan yarışmacılardan elenen isimler ortaya çıkacak. En az oy alan yarışmacılar eleme adayı olarak ortaya çıktı, Survivor kim elendi, Survivor bu hafta elenen yarışmacı, yeni bölüm Survivor kim elendi, elenen yarışmacı kim olarak düşünülüyor.Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca gönüllüler takımı konseyde oy kullandı ve eleme adaylarının ilki belli oldu. Eleme adayı olarak Gönüllüler takımının yaptığı oylamada Aleyna ismi çıktı. Survivor Aleyna haftanın ilk eleme adayı olarak 1. eleme adayı oldu.Kıran kırana geçecek dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takım için ada konseyinde ilk olarak SMS halk oylaması yapıldı. Sonrasında takım içi oylamaya geçildi. Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları sırayla giderek potaya gidecek ismi yazdılar. Ada oylaması sonrasında Acun Ilıcalı, oyları tek tek açarak ismi yazılan yarışmacıların isimlerini söyledi. Adı en çok yazılan İlayda, Ünlüler takımının gitme adayı oldu.Diskalifiye olduğu açıklanan isim Meryem oldu. Survivor Meryem, geçen sezon sağ dizini sakatlamış ve devamında erken veda etmek zorunda kaldı. Bu sene ise sol dizinin sakatlayan ve ameliyat olmak zorunda kalan Meryem, Survivor 2021'de erken veda etti. Survivor'da bir hafta önce bir isim daha diskalifiye olmuştu. Ünlüler takımından Cemal Hünal sakatlığı nedeniyle diskalifiye edilmişti.Survivor'da dokunulmazlık oyunu bir kez daha takımlar arasında büyük bir kapışmaya sahne oldu. Oyunun başında Ünlüler ile Gönüllüler arasında sert atışmalar yaşandı. iki takımın da uyarılması sonrasında yarışmacılar oyuna döndü. Oyun, iki takım arasında gitti geldi. Bir Ünlüler bir Gönüllüler şeklinde geçen oyununda son ana kadar heyecan doruktaydı. Finaldeki atışlarda yarışmacılar sağ ve soldaki çubuklara ikişer halka geçirmesi gerekiyordu. Bu şekilde oynanan oyunda skor 8-8 oldu. Önce Ayşe Gönüllüler takımına, sonrasında Batuhan Ünlüler takımına birer sayı kazandırdı. Böylece skor 9-9 oldu.Bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda Ünlülerde İsmail ile Merve, Gönüllüler takımında Reşat ile Ayşe kapıştı. Son atışlarda sağ ve sola üçer olmak üzere altı başarılı atışın yapılması gerekiyordu. Atıcılar ile İsmail ve Reşat oldu. Nefeslerin tutulduğu ve müthiş temponun ekrana geldiği oyunda atışlarda İsmail başarılı atışları ile Ünlüler takımına dokulmazlığı getirdi.Survivor'da dokunulmazlık oyunu bir kez daha takımlar arasında büyük bir kapışmaya sahne oldu. Oyunun başında Ünlüler ile Gönüllüler arasında sert atışmalar yaşandı. iki takımın da uyarılması sonrasında yarışmacılar oyuna döndü. Oyun, iki takım arasında gitti geldi. Bir Ünlüler bir Gönüllüler şeklinde geçen oyununda son ana kadar heyecan doruktaydı. Finaldeki atışlarda yarışmacılar sağ ve soldaki çubuklara ikişer halka geçirmesi gerekiyordu. Bu şekilde oynanan oyunda skor 8-8 oldu. Önce Ayşe Gönüllüler takımına, sonrasında Batuhan Ünlüler takımına birer sayı kazandırdı. Böylece skor 9-9 oldu.Bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda Ünlülerde İsmail ile Merve, Gönüllüler takımında Reşat ile Ayşe kapıştı. Son atışlarda sağ ve sola üçer olmak üzere altı başarılı atışın yapılması gerekiyordu. Atıcılar ile İsmail ve Reşat oldu. Nefeslerin tutulduğu ve müthiş temponun ekrana geldiği oyunda atışlarda İsmail başarılı atışları ile Ünlüler takımına dokulmazlığı getirdi.Survivor 2021 yarışmacıları kimler olacak diye yapılan tahminler ve açıklamalar merakla takip ediliyor. Yeni sezon Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosu kimler, Survivor 2021 kimler yarışmacı olacak? diyerek soru üzerine soru soruluyor.Survivor 20201 yarışmacısı olacak kişiler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yeni sezon 2021 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Sena, Ayşe, Reşat, Steven, Aleyna, Poyraz olarak açıklandı.Survivor yarışması 2021 Ocak ayında başladı. Acun Ilıcalı tarafından yarışmanın final yapacağı tarih henüz açıklamadı. Final ne zaman açıklandıktan sonra haberimizden okuyabilirsiniz.Survivor yarışmasında şampiyon olan birinci yarışmacıya hangi ödül verileceği merak konusu. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan Survivor yarışmasında ödülü 500 Türki Lirası'ydı.Yarışmacılar parkurda takımları adına son nefeslerini verene kadar adeta mücadele etti. Kafa kafaya giden dokunulmazlık oyunu Survivor 24 Ocak Pazar saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak. Adeta iki takım arasında gitti geldi. Heyecan dolu mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.