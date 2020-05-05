Survivor Berkan'ın sevgilisi kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşındadır, nerelidir?

SURVIVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ LALE ONUK RESMİ INSTAGRAM HESABINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Berkan Karabulut'un sevgilisinin Lale Onuk olduğu belli oldu. Lale Onur Survivor Berkan'ın sevgilisi olarak değil daha önce Miss Turkey yarışmacısı olarak tanınmıştı. Survivor Berkan yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Yarışmadaki performansı ve arkadaşça tavırları Survivor Berkan kimdir, ne iş yapıyor bilgilerinin daha sık aratılmasını sağladı. Survivor yarışmacılarından Berkan Karabulut'un merak edeni çok fazla. Özellikle Berkan'ın hayranları Survivor'da onu izlemeyi çok seviyor ve verdikleri oylarla onlara destek olmaya çalışıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmacısı Berkan'ın kim olduğuna ilişkin sorular da çokça soruluyor ve beklenen cevaplara bakılıyor.Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.Yaş 22Boy 1,80Doğum Yeri İstanbulVARŞOVA SOSYAL BİLİMLER VE PSİKOLOJİ ÜNİVERSİTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ, 2. SINIF ÖĞRENCİSİSurvivor Berkan yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Yarışmadaki performansı ve arkadaşça tavırları Survivor Berkan kimdir, ne iş yapıyor bilgilerinin daha sık aratılmasını sağladı. Survivor yarışmacılarından Berkan Karabulut'un merak edeni çok fazla. Özellikle Berkan'ın hayranları Survivor'da onu izlemeyi çok seviyor ve verdikleri oylarla onlara destek olmaya çalışıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmacısı Berkan'ın kim olduğuna ilişkin sorular da çokça soruluyor ve beklenen cevaplara bakılıyor.Survivor Berkan için yedek yarışmacı olarak dahil olmasının yanı sıra vücut geliştirme sporu ile ilgilendiği biliniyordu. Onu daha yakından tanımak isteyenler için bilgiler bu şekilde:Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.Survivor'a yedek yarışmacı olarak dahil olan Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur."4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca "neden başladığını asla unutma" yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık ."