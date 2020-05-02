Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor Berkan kimdir bilgisinin dışında ne iş yapıtığına ilişkin çeşitli bilgiler yer almakta. Yarışmanın sıkı takipçileri arasında merak konusu olan Survivor Berkan kimdir kaç yaşında gibi soruları sorduğunuzda alacağınız doğru cevapları derlemiş bulunuyoruz. Survivor yarışmacısı Berkan kim ve kaç yaşında şeklinde merak edilen sorular var. Ünlü yarışması 1994 doğumlu ve kendisinin Yugoslav göçmeni olduğunu daha önce açıklamıştı. Sıradaki Survivor Berkan nereli sorusuna yanıt verildi ancak kimdir ile ilgili bilgiler haberimizde.

02 Mayıs 2020 01:55
Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Survivor Berkan yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Yarışmadaki performansı ve arkadaşça tavırları Survivor Berkan kimdir, ne iş yapıyor bilgilerinin daha sık aratılmasını sağladı. Survivor yarışmacılarından Berkan Karabulut'un merak edeni çok fazla. Özellikle Berkan'ın hayranları Survivor'da onu izlemeyi çok seviyor ve verdikleri oylarla onlara destek olmaya çalışıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmacısı Berkan'ın kim olduğuna ilişkin sorular da çokça soruluyor ve beklenen cevaplara bakılıyor.


Survivor Berkan için yedek yarışmacı olarak dahil olmasının yanı sıra vücut geliştirme sporu ile ilgilendiği biliniyordu. Onu daha yakından tanımak isteyenler için bilgiler bu şekilde:

SURVIVOR BERKAN KARABULUT INSTAGRAM HESABINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN



SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Survivor'a yedek yarışmacı olarak dahil olan Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.



SURVIVOR BERKAN NEDEN YARIŞMAYA KATILDIĞINI ANLATTI

"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.



Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca "neden başladığını asla unutma" yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık ."

SURVIVOR SON TANITIM VİDEOSU

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