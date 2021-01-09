Survivor Batuhan sevgilisi, yaşı, boyu? Survivor Batuhan nerelidir?

Survivor Batuhan araştırması dikkatle yapılıyor ve ünlü ismin yarışmadaki performansı ilgiyle takip ediliyor. Ünlü yarışma programı Survivor'da ilgiyle izlenen Batuhan Karacakaya bilgileri, Survivor Batuhan kimdir? Survivor Batuhan kaç yaşında, Survivor Batuhan sevgilisi var mı? gibi bilgilerin araştırması yapılıyor.

09 Ocak 2021 08:52
Survivor Batuhan sevgilisi, yaşı, boyu? Survivor Batuhan nerelidir?
Batuhan Karacakaya Survivor Batuhan merak ediliyor ve ünlü yarışma programındaki performansı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer alan Batuhan Karacakaya'nın detaylı bilgileri Survivor Batuhan sevgilisi var mı? Survivor Batuhan kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor Batuhan instagram sorularının cevapları biliniyor.
Survivor Batuhan Karacakaya 1993 yılında İstanbul'da doğdu ve 28 yaşındadır.

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SURVIVOR BATUHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? SURVIVOR BATUHAN

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.



SURVIVOR BATUHAN SEVGİLİSİ KİM?

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı. Batuhan Karacakaya sevgilisi var mı sorusu da bu dönemde sıklıkla soruluyor.




BATUHAN KARACAKAYA OYNADIĞI FİLM DİZİLER

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)

Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)

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