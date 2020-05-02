Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, ne iş yapıyor, boyu kaç?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir gibi bilgilerin yarışma dışında da konuşulduğu günlerdeyiz. Bu şekilde gündemden düşmeyen eski basketbolcu ve oyuncu Barış Murat Yağcıkimdir aynı zamanda ünlü oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir. Survivor yarışmasında fiziği ile genç kızların favorileri arasında yer alacağı kesin olan Yağcı sezon boyunca performansı ile rakiplerine meydan okuyabilecek mi? Zorlu parkurları, zorlu yaşam şartlarını başarabilecek mi? İşte detaylı Survivor Barış Murat Yağcı kimdir analizi...

02 Mayıs 2020 01:49
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, ne iş yapıyor, boyu kaç?
Survivor Barış Murat Yağcı kimdir gibi soruların cevabı oyuncudur. Eskiden profesyonel basketbol da oynayan Barış Murat Yağcı kimdir şeklinde bir çok meraklı göz takip etmektedir. Barış Murat Yağcı'nın da yarışmacı olarak yer alacağı Survivor yarışması bu sezonda izleyiciyi ekrana bağlayacak yarışmacılarla, sürprizlerle dopdolu. Yarışmada dikkat çekici performanslarının yanı sıra talihsiz anlar da yaşayan Barış Murat Yağcı için gerekli tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
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SURVİVOR BARIŞ BOYU KAÇ?

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır. Kilosu ise 88'dir.



SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı.

Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.



BARIŞ MURAT YAĞCI DETAYLI BİYOGRAFİSİ

Barış Murat Yağcı İzmir ilinde 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Anne ve babası Barış daha küçükken ayrılan oyuncu Yağcı, annesi ve üvey babası tarafından büyütülmüştür. İki üniversite bitiren oyuncunun mezun olduğu okullar Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'dür.

Sakatlanıncaya kadar Efes Pilsen ve Pertevniyal Spor Kulübü'nde profesyonel basketbolcu olan oyuncu Best Model yarışmasına da katılmış sonraki aşama olarak bir süre model olarak podyumlarda boy göstermiştir.



Oyuncu hızlı yaşamına televizyon dizilerinde rol alarak adım atmış Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi, Şevkat Yerim Dar dizilerinde küçük rollerle ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Kariyerine Survivor yarışmasını da ekleyen Yağcı Survivor yarışması sayesinde uzun süre ekranlarda boy gösterecek iddialı ünlü yarışmacılar arasında yer alacak gibi.

BARIŞ MURAT YAĞCI RÖPORTAJI




Barış Murat Yağcı, 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde ve başrol oynadığı 'Sosyetik Gelin' filminde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip bir isimdir.

Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasına katılmadan önce yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Ünlü oyuncu, hayatındaki en çaresiz anının, annesinin kanser olduğunu öğrendiği zaman olduğunu belirtti. Oyuncu, birçok iş denediğini, İtalya'da modellik yaptığı dönemde ve İzmir'de parasız kaldığında garsonluk yaptığını belirtti.

Yağcı, "Oyuncu seçmelerinde 'sen çok Avrupai bir tipsin. Biz mahallenin yakışıklı delikanlısını arıyoruz' denilerek, birçok diziye alınmadığım oldu" ifadelerini kullandı.



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