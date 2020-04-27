Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? 'AYÖ' ne demek

Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç, iletişim ödülündeki şifreli konuşmasıyla gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın konseye taşıdığı bu konuşma ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddia edildi. Söz konusu iddialar ardından Aycan Yanaç'ın hayatı ve sevgilisi merak konusu oldu. Peki, Aycan Yanaç kimdir, sevgilisi kim? Survivor Aycan aldatıldı mı?

27 Nisan 2020 15:35
Survivor Aycan Yanaç aldatıldı mı? 'AYÖ' ne demek
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum."

AYCAN YANAÇ ALDATILDI MI?

Survivor 2020'nin 25 Nisan'da gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi. Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Aycan'ın iletişim ödülündeki şifreli mesajının da AYÖ harfleri olduğu ortaya çıktı. Bu 3 harf ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi vermeyen Aycan Yanaç'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

AYÖ NE DEMEK, ACUN ILICALI ÇÖZDÜ 

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