Survivor Aycan, transfer yaptı!

Survivor'da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek ALGSPOR ile sözleşme imzaladı.

Survivor Aycan, transfer yaptı!
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28 Ağustos 2020 18:25
Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR'da, Aycan Yanaç'ı transfer etti.

Milli futbolcu Gaziantep'e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüştükten sonra sözleşmeyi imzaladı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR, Aycan Yanaç transferiyle daha iddialı bir konuma geldiklerini duyurdu.

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