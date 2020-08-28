Survivor Aycan, transfer yaptı!

Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR'da, Aycan Yanaç'ı transfer etti.



Milli futbolcu Gaziantep'e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüştükten sonra sözleşmeyi imzaladı.



UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR, Aycan Yanaç transferiyle daha iddialı bir konuma geldiklerini duyurdu.



