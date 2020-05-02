Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç?

Aşkım Burçe Tunay konusunda değişik bilgiler her zaman yer almakta. Sizler için Survivor yarışmacılarından Aşkım Burçe'nin doğru bilgilerini derlemiş bulunuyoruz. Bir süredir Aşkım Burçe Tunay'ın hem nasıl bir kişilik olduğu yani hayatı, hem de minyon tipli olmasından dolayı boyu merak ediliyordu. Cevap olarak Boyu 162 cm olan Aşkım, 2000 yılında dünyaya gelmiştir. Hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.Aşkım Burçe Tunay, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu'nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadur ve Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması'nda 6.'cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir'de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı'na çağrılması, Milli Takım ile ilk "tanışmaması" oldu. Aşkım Burçe Tunay'ın boyu uzun süredir merak ediliyor. Aşkım'ın boyu 162 cm.Nisan 2013/İzmir'de 5.'cilik, Temmuz 2013/Samsun'da 4.'cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013'de Bulgaristan/Sofya'da Dünya Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.'cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı.Türkiye dahilindeki yarışmalardaki başarılarına Nisan 2016'da İspanya/Valladolid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak devam etti. 2016'da Brescia/İtalya'da Final yaparak 6.'cılık ve Santerem/Portekiz'de yine Final yaparak 4.'cü olarak en iyi derecemi yaptı.I. Okullararası Trampolin Tr. Şampiyonası'nda okulum Maltepe Anadolu Lisesi'ni temsil ederek daha önce İstanbul 1.'cisi olarak katıldığı şampiyonadan okuluma Türkiye 3.'lüğünü kazandırdı. Aşkım Burçe Tunay şu an antrenörü Murat Ocaktan ile sporculuk yolumda ilerlemeye çalışıyor.2000 yılında dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda.Aşkım Burçe Tunay ilköğretimi Kayseri'de, ortaöğretimini ise İstanbul'da tamamladı.2014 Yılında girdiği sınav sonucu Maltepe Anadolu Lisesini kazanan Survivor Aşkım, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce) kazandı. 2017 Yılında düzenlene Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalındaasya bölgesi birincisi oldu.2013 Yılında Tarambolin Jimnastik Dünya Yaş grupları şampiyonası Bulgaristan.2016 Yılında Avrupa şampiyonası takım olarak 8.lik İspanya2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)