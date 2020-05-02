Survivor Ardahan kimdir, nereli?

Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir ve nereli sorusuna eski bir futbolcudur diyerek Adanalı olduğu bilgisini ekleyebiliriz. Bu sezon yarışmada gösterdiği performansla zirveye oynayan isimlerden Survivor tam adı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir mücadeleci yarışmasının yanı sıra ne kadar dayanıklı bir isim olduğunu da gösterdi. Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı yarışma programında ilgi çeken yarışmacılar bulunuyor ve kimlikleri merak ediliyor. Yarışan isimler arasında Ünlüler takımı da Gönüllüler takımı da önemli isimleri barındırıyor. Bu isimler arsında seyircilerin araştırdığı Sadık Ardahan Uzkanbaş da eleme adayları arasındaydı yer alıyor. Peki, Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Haberimizde Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın gerçek hayattaki işi ve hayatı yer alıyor...

02 Mayıs 2020 02:26
Survivor Ardahan kimdir, nereli?
Survivor Ardahan kimdir ile birlikte kaç yaşında ve nereli olduğuna dair kesin bilgiler bulunuyor. Yarışmanın hayranları Aradahan Bölükbaşı'nı yakından takip etmek istiyor. İsmi Sadık Ardahan Uzkanbaş. Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden birisi. Yaşı kaç ve nereli gibi soruların yanında onun hakkında bir çok soru soruluyor. Kim olduğu ve nerede yaşadığı da merak edilenler arasında. Gönüller takımında yer alacak olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020 parkurlarında ter döküyor ve birincilik için oynuyor.

Peki, Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli ne kaç yaşında? Haberimizde, milli futbolcu Sadık Ardahan Uzkanbaş ile ilgili bilgiler yer alıyor.

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ARDAHAN FUTBOL OYNADI

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.




SURVİVOR ARDAHAN NERELİ, NEREDE DOĞRU VE YAŞI KAÇ?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

ERSİN ARDAHAN'A ŞANS VERMEDİ

Survivor 2020'nin 52. bölüm ödül oyununda ünlüler takımından Ersin, gönüllüler takımından Ardahan'a sayı şansı tanımadı. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde Ersin, atışlardaki kabiliyetini bir kez daha gösterdi. 20 Nisan 2020 tarihli Survivor 52. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Skor 4-4 iken Ünlülerden Ersin ile Ardahan parkura çıktı. Atışlara sonradan gelmesine rağmen Ardahan'dan daha isabetli atışları ile sayıyı alan Ersin oldu.

 

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