SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2023 KİM KAZANDI? | Survivor araba ödülünü kim kazandı?

Survivor ödül oyununda 5 araba dağıtılacak! Takımlarda yer alan 5 yarışmanın her biri, bir arabanın sahibi olacak. Nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak olan ödül oyununda dağıtılacak olan arabanın modeli Suzuki Vitara Hibrit olarak görünüyor. Peki Survivor'da verilen araba ödülü fiyatı ne kadar, kaç TL?Survivor 11 Mayıs günü ekrana gelecek olan yeni bölümde 5 araba ödülü olacak. Takımlarda yer alan her bir yarışmacı kazanılacak ödül sonrası bir aracın sahibi olma şansını elde edecek. Survivor 2023 ödül oyununda dağıtılacak olan Suzuki Vitara Hibrit aracın fiyatı, motor seçenekleri merak ediliyor. Peki Survivor'da verilen arabanın marka ve modeli ne?Survivor ödül oyununda 11 Mayıs Perşembe günü dağıtılacak olan arabaların modeli Suzuki Vitara Hibrit olarak biliniyorSuzuki Vitara Hibrit modeli 1.4 Benzinli otomatik şanzıman seçeneği ile sunuluyor. 4x2 ve 4x4 seçenekleri olan Suzuki Vitara'nın başlangıç paketi fiyatı 919 bin TL iken en dolu paketi ise 1.131 bin TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyo1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 4X2 919 bin TL1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) 4X2 931 bin TL1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) 4X4 1.004.000 TL1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) 4x4 1.016.000 TL1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 4X2 1.029.000 TL1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) 4X2 1.041.000 TL1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) 4X4 1.119.000 TL1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) 4X4 1.131.000 TL