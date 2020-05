Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

Ünlü yarışma Survivor'da Anlat Bakalım oyunu yine nefesleri kesti. Eğlenceli oyunda Anlat Bakalım diyerek kazanan takım ünlüler oldu. Survivor 2020'nin yayınlanan 62. bölümünde yarışmacılar birbirine üstünlük kurarak ödüle ulaşmak için karşı karşıya geldi. Birbirlerine sordukları sorulara yanıt vermeye çalışan Survivor yarışmacıları yanlış yanıtlar vererek keyifli anlara neden oldu.Oynanan oyun sonrasında ise Survivor anlat bakalım oyununu kazanan takım Evrim ve Ardahan karşılaşması sonrası, 4 3'lük skorla ünlüler takımı oldu.Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Orman evi ödülünü böylece ünlüler takımı almış oldu.Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi.Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı ile Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takım arasındaki voleybol maçı büyüj heyecana sahne oldu. Voleybol maçını kazanan takım ise 3-2 skorla Acun Medya oldu.Survivor'da Masterchef oyununda keyifli anlar ekranlara geldi. Survivor'un 61. bölümünde oynanan MasterChef oyununda, Survivor Yasin, bu oyun öncesi daha önceden deneyimli olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.Keyifli anların yaşandığı oyunda Mehmet Şef, Gönüllüler'i organize ederken, Somer Şef de Ünlüler Takımı'nı yönetti. Yarışmacılar MasterChef oyununda hünerlerini sergileyerek rakiplerine karşı mücadele etti.Acun Ilıcalı ve tadım ekibinin yaptığı puanlama ile oylamalar belli oldu. Oyalama sonucu her iki takım da 2 puan aldı ve sonuç 2-2 oldu. Sonuç eşitlenince Acun Ilıcalı, yarışmanın berabere bittiğini ve her iki takımın da yaptıkları yemeği paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini söyledi.Heyecan dolu bölümün ardından Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'un 1 Mayıs tarihli yayınlanacak olan 63. bölümüne ilişkin fragmanında Nisa'nın sakatlanması damga vurdu. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanından görüntüler...