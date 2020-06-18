Survivor Anlat Bakalım ödülü neydi? (17 Haziran 2020)

Survivor 17 Haziran 2020 bölümünde Anlat Bakalım ödülü açıklandı. Eğlenceli geçen Survivor Anlat Bakalım yarışmasında kazanan takıma Dominik tatili olduğu belirtildi. Survivor Anlat Bakalım ödülü neydi sorusunun cevabı Dominik tatili olacak.
Survivor 2020 yarışmacıları bu akşam çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte ünlülerle Anlat Bakalım oyunu oynadılar. Yarışmacıların hem eğlenmesi hem de moral olması amacıyla düzenlenen oyunda, her yarışmacı 1 ünlü isimle eşleşti. Peki, Survivor'da Ünlülerle Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NEYDİ?
Survivor Anlat Bakalım ödülü Dominik'te tatil. Elif'le eşleşen Haluk Levent en çok sevilen şarkılarından biri olan Elfida'yı seslendirdi.
Evrim Keklik ile eşleşen Mustafa Ceceli ikili kendilerine verilen toplam 6 dakikada iyi bir performans sergileyerek 16 kelime tahmin ettiler.
Keyifli geçen anların sonunda Survivor'da anlat bakalım oyununu Barış Murat Yağcı ve Furkan Korkmaz kazandı. ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'de bu akşam ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu oynandı ve hem yarışmacılar hem de izleyenler adına oldukça neşeli anlar ekranlara yansıdı. Demet Özdemir, Furkan Korkmaz, Haluk Levent, Enis Arıkan, Mustafa Ceceli, Danilo Zanna, Bensu Soral ve Eser Yenenler gibi ünlü isimlerin yer aldığı Anlat Bakalım oyununda her ünlü 1 yarışmacıyla eşleşerek, Anlat Bakalım oyununda performanslarını sergiledi. Hem eğlenceli hem de rekabetin doruklara ulaştığı mücadeleyi kazanan ikili Barış Murat Yağcı ve Furkan Korkmaz oldu. ANLAT BAKALIM OYUNUNDA KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?
Cemal Can - Demet Özdemir
Elif - Haluk Levent
Nisa - Enis Arıkan
Evrim - Mustafa Ceceli
Yasin - Danilo Zanna
Berkan - Bensu Soral
Barış - Furkan Korkmaz
Sercan - Eser Yenenler