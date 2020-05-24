Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? (Bartu Küçükçağlayan'ın iddiası)

Survivor'ın yayınlanmamış görüntülerini yayınladılar! Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, Mücbir Sebepler adı altında yaptıkları canlı yayında Survivor'da bayram için çekilen Anlat Bakalım yarışmasının görüntülerini yayınlayıp Sarp Apak ve Ardahan'ın kazandığını açıkladı. pic.twitter.com/7aCZE1dGMU



— Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) May 24, 2020

ACUN ILICALI'DAN BAYRAM MÜJDESİ



Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.



Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.





ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?



Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.



PAYLAŞIM MERAKLANDIRDI



Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.





İŞTE ÜNLÜLER TAKIMI



Sercan-Burak Yılmaz



Yunus Emre-Bülent Serttaş



Aycan-Emre Belözoğlu



Elif-Murat Dalkılıç







Sercan-Burak YılmazYunus Emre-Bülent SerttaşAycan-Emre BelözoğluElif-Murat Dalkılıç

İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMI



Barış- Cedi Osman



Nisa-Enis Arıkan



Cemal Can-Ezgi Mola



Berkan-Gupse Özay



Yasin-Hadise



Ardahan-Sarp Apak



Evrim-Yılmaz Morgül







Barış- Cedi OsmanNisa-Enis ArıkanCemal Can-Ezgi MolaBerkan-Gupse ÖzayYasin-HadiseArdahan-Sarp ApakEvrim-Yılmaz Morgül

Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram'da yayınladığı Mücbir Sebepler programında, Survivor izleyicilerini yakından ilgilendiren görüntüler servis edildi.) 'Survivor Bayram Özel' için çekilen özel bölüm 'Anlat Bakalım' yarışmasından bazı görüntüler ve yarışmayı kimin kazandığı canlı yayında izleyicilerle paylaşıldı.Programda yarışmayı Sarp Apak'ın kazandığı iddia edilirken, Altuntaş ve Küçükçağlayan özel bölümün yayınlanmadığını gelen yorumlardan öğrenince büyük bir şok yaşadı. Acun Ilıcalı'nın, Survivor'un yayınlanmayan bölümünün yayınlanmasına vereceği merak konusu oldu.Survivor Anlat Bakalım bayram özel programı yapılacak. Acun Ilıcalı bugün yapılan ada konseyinde büyük sürprizi yarışmacılara açıkladı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ilıcalı, Survivor bayram özel programında neler olacağını duyurdu. Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına birbirinden ünlü isimler katılacak. Peki, Survivor'da bayramda hangi ünlüler olacak?Bayramın ilk günü futbol maçının rövanşı yapılacak. Bu yarışmanın sonrasında ünlülerin katılacağı Anlat Bakalım olacak.Bayramın ikinci gününde karaoke yarışması yapılacak. Yarışmada performansları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Canlı yayınla Acun Ilıcalı'nın hesabından seyircilere sorular sorulacak. Yarışmacılar ise doğru cevapları tahmin etmeye çalışacak.