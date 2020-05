Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, Anlat Bakalım tekrar izle

Survivor Anlat Bakalım yarışmasını kazananlar belli oldu. Çok izlenen programda bayrama özel ünlü isimlerle yarışmacılar Anlat Bakalım oyununu oynadı ve kazanan ikili Ezgi Mola Cemal Can oldu. Ünlü yarışma programı Survivor'daki Anlat Bakalım bölümü ilgiyle takip ediliyor ve tekrarları da izlenmeye çalışılıyor. Ramazan Bayramının ilk gününde Survivor 86. bölümde özel bir Anlat Bakalım oyunu oynandı. Survivor 2020'nin 11 yarışmacısı ile 11 ünlü isim eşleşti. Bireysel olarak oynadıkları Anlat Bakalım oyununda en çok kelime tahmini yapmaya çalıştılar. Kahkahaların havada uçuştuğu, izleyenlere çok eğlenceli vakit geçirdiği Survivor Anlat Bakalım oyununda eşleşmelerden dikkat çeken performanslar ekrana geldi. Oyunun sonunda en çok kelimeyi doğru tahmin edenler, 13 kelime ile Cemal Can - Ezgi Mola oldu. Onları 12'şer kelime ile takip edenler ise Yasin - Hadise ve Evrim - Yılmaz Morgül oldu.Sercan - Burak Yılmaz: 7Aycan - Emre Belözoğlu: 7Berkan - Gupse Özay: 9Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10Yasin - Hadise: 12Elif - Murat Dalkılıç: 10Evrim - Yılmaz Morgül: 12Cemal Can - Ezgi Mola: 13Nisa - Enis Arıkan: 9Ardahan - Sarp Apak: 10Barış - Cedi Osman: 10Televizyonların en çok izlenen yarışması Survivor 2020'in bayram özel bölümünde çok özel anlar ekrana geldi. 24 Mayıs Pazar günü, Survivor 86. bölümde Anlat Bakalım oyunu için yarışmacılar, 11 ünlü isim ile eşleşti. Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can'ın Anlat Bakalım oyununda partneri ise güzel oyuncu Ezgi Mola oldu. Oyun öncesinde Ezgi Mola, Survivor Cemal Can'a güzel bir sürpriz yaptı. Ekranların sevilen ismi Ezgi Mola, Cemal Can'ın doğum gününü unutmadı ve Türkiye'den katıldığı oyunda onun için bir pasta hazırladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Cemal Can'ın yerine mumlara Ezgi Mola üfledi. Bu güzel sürpriz sonrasında Cemal Can ve Ezgi Mola, Anlat Bakalım oyununda tam onüç kelimeyi doğru bilerek yarışmanın zirvesine yerleştiler.Survivor 2020 bayram özel bölümünde ekrana gelen Anlat Bakalım oyununda Yasin ile Hadise, performansları ile dikkat çekmeyi başardı. 24 Mayıs 2020 tarihli Survivor 86. bölümde Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları, birer ünlü isim ile eşleşti be birlikte Anlat Bakalım oyunu oynadılar. Gönüllüler takımından Yasin, güzel şarkıcı Hadise ile eşleşmişti. Yasin ile Hadise, Survivor Anlat Bakalım bayram özel oyununda çok iyi performans sergilediler. Verilen süre için yasaklı kelimeleri kullanmadan partnerine kelimeleri doğru tahmin etmeyi çalıştılar. Survivor 2020 yeni bölümde Hadise ile Yasin, toplam 12 kelime bilerek zirveye yerleşmeyi başardılar.