Survivor 9 Temmuz kim elendi, elenen yarışmacı kim? (2020)

Elenen yarışmacı belli oldu ve Survivor finale giden yolda yarışmacılar adaya veda etmeye devam ediyor. Survivor yarışmasında gözler finale çevrilirken 2. dokunulmazlığı kazanan isim olan Berkan 2. eleme adayını yazdı. İlk eleme adayı olan Elif'in yanına Yasin, Barış ve Cemal Can'dan birini seçen Berkan için gerçekleştirilen 2. eleme adayı belli oldu ve iki isim potaya girdi. Ardından SMS sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve 9 Temmuz 2020 bugün kim elendi kim gitti ortaya çıktı.Survivor yarışmasında 9 Temmuz 2020'de yaşanan gelişmeler, kim elendi kim gitti, Berkan kimi yazdı, bugün kim elendi, survivor veda eden kim bilgileri belli oldu.Survivor yarışmasında bugün elenen yarışmacı Elif oldu. Berkan tarafından 2. eleme adayı olarak yazılan Cemal Can ile Elif SMS oylarına gitti. Ardından Acun Ilıcalı açıkladı ve 2020 Survivor elenen yarışmacı belli oldu. Survivor Elif'in oyları Cemal Can'dan daha az olunca Elif finale kalamadan elendi.Berkan ve Cemal Can dokunulmazlık finalinde kozlarını paylaştı. İki ismin kıyasıya yarışında kazanan Berkan oldu.Dokunulmazlık için yapılan yarışa Cemal Can ve Berkan katıldı. Berkan oyunu kazanarak dokunulmazlığı kazanan isim oldu ve elenmesi için Cemal Can'ın adını söyledi.Peluş maskot süsleri yapan yarışmacıların hazırladığı kırmızı takım kazandı.Elif Yıldırım Gören önemli Türk Milli sporcularımızdan birisidir. ENKA'da spor kariyerini sürdürmektedir. Kendisi ile ilgili en doğru ve net bilgileri, Elif Yıldırım Gören kimdir, Elif Yıldırım Gören evli mi? Elif Yıldırım Gören boyu kaç? Elif Yıldırım Gören Survivor 2020 şeklindeki meraklar sonucunda oluştu. Ayrıca , 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.Survivor 2020'de yarışan Elif Gören'in boyu 1.70 cm'dir. Survivor 2020'ye ilk katıldığında 59 kiloda olan Elif Yıldırım Gören'in bu süre zarfında 9 kilo verdiği ve 50 kiloya düştüğü biliniyor.Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören evlidir. Elif Yıldırım Gören'in eşi Yalım Gören. Yalım Gören, ENKA Spor Kulübü İdari Menajeri ve Yöneticisi olarak çalışıyor."bu seneki ünlüler takımının tek sempatik yarışmacısı.yarışma başladığından beri karakterini hiç bozmadı, mert ve grubuna uyup birilerine karşı gereksiz cephe almadı.Muhtemelen yarışmadan elendikten sonra arkamdan neler atıp tutmuşlar diye buraları okuyacaksın, benim gözümde sınıfı geçtin elifciğim. Hep böyle kalman dileğimle."Survivor'da her Cumartesi ve Pazar günleri halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç ile birlikte eleme adayları belli oluyor. 25 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.26 Nisan Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Bu sefer galip gelen Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.Survivor'un dün yayınlanan 59.bölümünde, her iki takım da ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Sercan'ın sakatlığı ve Gizem'in panik atağı nedeniyle ikisi yarışamadı. Bu kez ödül Lunapark eğlencesi ve malikanede geçirecekleri harika bir gün oldu. Burada annelerinin de yemeklerini yiyeceklerdi. Ödülünü almak isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Başlarda kafa kafaya giden skor daha sonra fark açtı ve Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.