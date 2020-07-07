Survivor 6 Temmuz 2020 izle, Sercan kimi söyledi youtube video

Survivor 2020 6 Temmuz'da yayınlanan bölümde Serdan kimi söyledi, Sercan kimin adını verdi, 3. dokunulmazlık kim aldı, 3. eleme adayı kim oldu? şeklinde sorular soruluyor. Yarışmanın takipçileri eleme adayı ve Sercan kimi söyledi merakını gizleyemiyor. Yine yeni bölümde kıyasıya bir rekabet yaşandı ve 3. eleme adayı Sercan kimi söyledi cevabını buldu. Survivor 3. bireysel dokunulmazlık oyununu Kırmızı takımdan Survivor Sercan kazandı. Survivor Sercan, 128. bölüm ada konseyinde bir isim daha söyledi ve bu isim Survivor 2020 128. bölümde üçüncü eleme adayı oldu.Survivor Sercan, konsey toplantısında kimin adını söyledi? Survivor Sercan'ın söylediği isim konseyde neler söyledi?6 Temmuz Pazartesi akşamı oynanan 3. Dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, ada konseyinde eleme potasına gönderdiği ismi açıkladı. Sercan'ın açıkladığı isim Yasin, Survivor'da haftanın son eleme adayı oldu.Altı yarışmacı, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. İlk turda dokunulmazlığa veda eden isimler Barış ve Cemal Can oldu. Yarı finalde eşleşmeler; Yasin – Elif ve Sercan – Berkan şeklinde oldu. Elif ile Sercan, rakiplerini aynı skorla 3-2 yenerek finale çıktılar.Survivor Yasin Obuz için en renkli yarışmacı desek yanlış olmaz. Doğru bilgi olarak da eskiden sporcu olduğu, daha sonra yemek yarışmalarına katıldığını belirtebiliriz. Çocukluk yıllarında 2 yıl kadar da jimnastik yaptı. Voleybol, basketbol derken denemediği spor kalmadı. Sonunda sporu meslek olarak yapmak istediği için okuluna gitmeye karar verdi. Üniversite yıllarında fitness ile haşır neşir olarak profesyonel hale geldi.Bir diğer tutkusu da yemek olan Yasin, mutfağa girmek konusundaki merakıyla çeşitli mutfakların yemeklerini öğrenme kararı aldı.Yasin Obuz, 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu.Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.İkili arasındaki kavga incelendikten sonra Survivor Yasin'in diskalifiye olup olmayacağı konusunda Acun Ilıcalı, ada konseyinde açıklama yaptı. Her iki tarafı dinledikten sonra Acun Ilıcalı, yarışmacı kaybetmek istemiyorum dedi. Yasin ve Barış'ın olaydan sonra sakinleşmesini iyi bir olay olarak gördüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, iki yarışmacı, bundan sonra Gönüllüler takımının üç ödülden faydalanamayacak.Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde ödül oyunu sırasında Barış ile Yasin kavga etti. Barış'ın kaybettiği sayı sonrasında ilk olarak sözlü tartışan ikili, sonrasında fiziki olarak kavgaya girişti. Takım arkadaşları tarafından güçlükle ayrılan ikili için ilk olarak oyun sırasında Acun Ilıcalı verilen kararı açıkladı. Görüntülerin detaylı olarak inceleneceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Survivor Barış ve Yasin'i oyundan ihraç etti.