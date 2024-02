Survivor 2024 Kadrosu (Ünlüler-Gönüllüler/Mavi-Kırmızı)

SURVİVOR 2024 KADROSU



MAVİ TAKIM (KADINLAR)



Nefise Karatay



Seda Ocak



Begüm Yücetan



Sahra Işık



Seda Aktuğlu



Damla Can



MAVİ TAKIM (ERKEKLER)



Hakan Hatipoğlu



Yiğit Poyraz



Yasin Obuz



Özgür Tetik



Yunus Emre



Ogeday Girişken



KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)



Pınar Saka



Merve Aydın



Nagihan Karadere



Gizem Memiç



Aleyna Kalaycıoğlu



Berna Canbeldek



KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)



Doğukan Manço



Furkan Kızılay



Ersin Korkut



Sercan Yıldırım



Turabi



Bozok Gören



Nihat Altınkaya



SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU



1- Nihat Altınkaya



2- Nagihan Karadere



3- Damla Can



4- Doğukan Manço



5- Nefise Karatay



6- Merve Aydın



7- Yiğit Poyraz



8- Sercan Yıldırım



9- Aleyna Kalaycıoğlu



10- Ogeday Girişken



11- Seda Ocak



12- Yasin Obuz



13- Sahra Işık



14- Gizem Memiç



15- Özgür Tetik



16- Furkan Kızılay



17- Ersin Korkut



18- Hakan Hatipoğlu



Doğukan Manço: 1981 yılında Belçika'da doğan Doğukan Manço, müzikle tanınan Barış Manço'nun oğludur. ABD'de eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönüp müzik ve medya sektöründe faaliyet göstermiştir.

Doğukan Manço: 1981 yılında Belçika'da doğan Doğukan Manço, müzikle tanınan Barış Manço'nun oğludur. ABD'de eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönüp müzik ve medya sektöründe faaliyet göstermiştir.

Nefise Karatay: Milli atlet Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında başarılarıyla bilinir. 2000 doğumlu olan Karatay, Survivor 2023'te ünlüler takımında yer almış ve şampiyon olmuştur.

Merve Aydın: 1990 yılında İstanbul'da doğan Merve Aydın, atletizmde Türkiye şampiyonluğu yaşamış bir sporcu ve eski bir Survivor şampiyonudur.

Yiğit Poyraz: Bodrum doğumlu olan Yiğit Poyraz, basketbol geçmişi olan bir genç girişimci ve Survivor yarışmalarının vazgeçilmez isimlerinden biridir.

Turabi Çamkıran: 1987 doğumlu olan Turabi Çamkıran, hem Survivor hem de dünya genelinde düzenlenen yarışmalarda kazandığı şampiyonluklarla tanınan bir isimdir. Ayrıca, profesyonel bir drift pilotudur.

Damla Can: İstanbul doğumlu olan Damla Can, spor eğitmeni ve Survivor 2016 yarışmacısıdır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness alanında uzmanlaşmıştır.

Nagihan Karadere: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olarak tanınır. Fenerbahçe'de yetişmiş ve birçok başarı elde etmiştir.

Sercan Yıldırım: 1990 doğumlu futbolcu Sercan Yıldırım, futbol kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi kulüplerde forma giymiş ve A Milli Takım'da da yer almıştır.

Nihat Altınkaya: 1979 doğumlu olan Nihat Altınkaya, ilk olarak voleybolcu olarak tanınmış, ardından oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

Ogeday Girişken: 1992 doğumlu Ogeday Girişken, Survivor 2017 şampiyonudur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunudur.

Aleyna Kalaycıoğlu: Survivor 2021 Gönüllüler takımının bir üyesi olan Aleyna Kalaycıoğlu, Amerika'da uçak mühendisliği eğitimi almış bir voleybolcu ve plaj voleybolcusudur.



SEDA AKTUĞLU KİMDİR?



Survivor 2024 All Star yarışmacılarından biri olan Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'nın Pinneberg kentinde doğmuş ve aslen İzmirli bir aileden gelmektedir. Babası emekli pilot öğretmen Oktay Aktuğlu olan Seda Aktuğlu, Almanya Bielefeld Üniversitesi'nden mezun olmuştur.



Seda Aktuğlu'nun kişisel bilgileri arasında, doğum tarihi 24 Nisan 1987 olup 36 yaşında olduğu, 1.65 cm boyunda olduğu ve Boğa burcu olduğu bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca, Almanca öğretmenliği ve jimnastik yardımcı antrenörlüğü yaptığı da belirtilmektedir.



Ünlü isim, sporculuk kariyerine atletizm, fitness, yüzme, dalma, boks, voleybol, buz pateni, paten, kayak gibi spor dallarında uğraşarak başlamıştır. Survivor macerasına ilk adımını Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla atan Seda Aktuğlu, asıl ününü ise Survivor yarışmasıyla elde etmiştir. Ayrıca, Elim Sende ve Bir Denizcinin Doğum Günü adlı filmlerde de rol almıştır.



BOZOK GÖREN KİMDİR?



Bozok Gören, 5 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralı olan Bozok Gören, 1.98 boyundadır. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir. Babası avukat olan Bozok Gören, 2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik kariyerine adım atmıştır. Aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.



2002 yılında mankenlik kariyerini bırakan Bozok Gören, Amerika'nın New York şehrine taşınmıştır. New York'ta önce bir mekânda barmenlik yapmış, daha sonra Manhattan'da bir bar restoran açarak işletmesini üstlenmiştir. Çeşme Alaçatı'da ise Bozok ve eşi Amy Gören çifti birlikte bir restoran işletmektedir.



2013 yılında Panama'da yapılan 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alarak Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.



Bozok Gören, 2012 yılından beri Amerikalı Amy ile evlidir ve Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu sahibidir.



SURVİVOR TURABİ KİMDİR?



Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Gençliğinden beri breakdance ve muay thai dövüş sanatıyla ilgilenmiş, hayatına dövüş sporlarına duyduğu ilgiyle şekil vermiştir. Lise eğitimini Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'nde sürdürmüş ancak liseyi tamamlamak için Survivor yarışmasının ardından tekrar okula dönerek eğitimini tamamlamıştır.



2013 yılında Türkiye'nin yetenek yarışmalarından biri olan "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasına katılarak yarı finale kadar yükselmiştir. Ancak Turabi Çamkıran'ı tanınan bir isim yapan Survivor'da elde ettiği başarılarıdır.



2014 yılında Survivor Gönüllüler takımında yer alarak şampiyon olmuş, ardından 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da birinci olarak art arda iki kez Survivor şampiyonu olma başarısını göstermiştir. Bu başarı, Survivor tarihinde üst üste kazanan ilk kişi olma unvanını getirmiştir.



2018 yılında üçüncü kez Survivor'a katılan Turabi Çamkıran, yarışmayı 5. sırada tamamlamıştır.



2019 yılında Türkiye dışında da boy gösteren Turabi Çamkıran, ABD'de yayımlanan "The Challenge: War of the Worlds" adlı yarışmada da şampiyonluk elde etmiştir.



SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?



Survivor'un iddialı yarışmacılarından biri olan Yiğit Alp Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. Oğuz-Asiye Poyraz çiftinin ilk çocuğu olarak hayatına başlayan Yiğit Alp Poyraz, ilk ve orta öğrenimini Sakarya ve Bodrum'da tamamladı. Eğitim hayatına 2009'da Robert Kolej'e yatılı olarak kabul edilerek başladı.



İstanbul'a taşınan Poyraz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ne giriş yaptı. Eğitim hayatına yurt dışında da devam eden Yiğit Poyraz, 1 yıl boyunca Avusturya'nın Sydney Uni üniversitesinde exchange programıyla eğitim aldı. Basketbol tutkusu ise 8 yaşından beri devam ediyor.



Yiğit Poyraz, aynı zamanda tekstil sektöründe de faaliyet gösteriyor. Son 2 yıldır Amerikan ve İtalyan markalarına ağırlık veren tekstil mümessilliği yaparak iş dünyasında adını duyurdu. Ayrıca, Sakarya'da bir yerel televizyon kanalında genel müdürlük yapan babası Oğuz Poyraz'ın yanı sıra, ünlü iş insanı Hilmi Kayın'ın torunu olarak da dikkat çekiyor.



Yakın arkadaşlarına göre Yiğit Poyraz, çok zeki, pratik ve başarılı bir birey olarak tanınıyor. Ailesinin maddi durumunun iyi olmasına rağmen, tüm başarılarını kendi çabalarıyla elde ettiği biliniyor. Survivor'a şampiyonluk hedefiyle katıldığını belirten Yiğit, arkadaşları tarafından destekleniyor.



SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?



Aslen Balıkesirli olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nde eğitimine devam eden milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.



SURVİVOR NİHAT KİMDİR?



Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Altınkaya, doğma büyüme Karabüklüdür ve iki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuru, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır.



Ancak 17 yaşında yaşadığı sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış ve Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır.



Oyunculuk kariyerine ise İstiklal Caddesi'nde yürürken keşfedilmesiyle başlamıştır. Modellik ve mankenlik kariyerinin ardından oyunculuk dünyasına adım atan Nihat Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde ve çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır.



Oyunculuk kariyerinde dikkat çeken Altınkaya, "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Ayrıca 2005 yılında "Fear Factör" yarışmasında da yer almıştır.



Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasını birinci olarak tamamlamıştır.



2010 yılında İmre Altınkaya ile evlenen Altınkaya'nın Melek (2012) ve Ayşe (Mayıs 2013) adında iki kız çocuğu bulunmaktadır.



SURVİVOR ÖZGÜR KİMDİR?



1975 yılında Yalova'da doğan Özgür Tetik, sporculuk ve antrenörlük kariyeriyle dikkat çeken bir isimdir. Ortaokul yıllarında basketbola merak salan Tetik, uzun yıllar amatör liglerde basketbol oynadı. Profesyonel bir basketbolcu olamasa da kuvvet antrenörlüğü eğitimi alarak spor dünyasında kariyerine devam etti.



Kuvvet antrenmanlarına olan ilgisiyle hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre faaliyet gösteren Özgür Tetik, 2002 yılında triathlon ile tanışarak olimpik triathlon branşında yarıştı. Eğitimine devam ederek NPTI level3 ve fitness federasyonu level2 antrenörlüğüne ulaştı. Aynı zamanda Avusturya'da Crossfit eğitimi aldı ve uzun yıllar Latin danslarıyla ilgilenip gösterilere katıldı.



Triatlon macerasından sonra koşu yarışlarına yönelen Tetik, yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı. 2010 yılında ultra maratonlara katılmaya başlayarak 50 km, 100 km ve 250 km gibi zorlu etaplarda birçok yarışı tamamladı. 2014 yılında eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy'i kurdu ve sporcu performans ölçümleri yaparak birçok uluslararası yarışmada yer aldı.



Technogym ailesi ile 2016 yılında çalışmaya başlayan Özgür Tetik, Wellness Institute İtalya'da aldığı eğitimle Technogym Master Trainer ünvanını kazandı. Şu anda Wellness Institute Türkiye eğitim programlarında koşu eğitimleri veren Tetik, sporculuk ve antrenörlük kariyerine başarıyla devam ediyor.



SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR?



Survivor'un sevilen yarışmacılarından biri olan Sahra Işık, 31 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve Selanik göçmeni bir aileye mensuptur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Işık, 1.79 cm boyunda ve 57 kg ağırlığındadır.



Sahra Işık'ın sporculuk kariyeri, voleybol alanında ulusal düzeyde başarılar elde etmesiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Es voleybol takımlarında oynayan Işık, aynı zamanda model, sunucu ve tenis antrenörü olarak da faaliyet göstermektedir.



2013 yılında 'Miss Model Of Turkey' Türkiye 3.'sü olan Sahra Işık, aynı yıl düzenlenen Best Model yarışmasında da 3. olmuş ve ülkemizi Malezya'da temsil etmiştir. Survivor macerasına 2014 yılında Gönüllüler takımında başlayan Işık, 2017 yılında Ünlüler-Gönüllüler formatında yarışmış ve 2024 Survivor All Star'da da mücadele etmektedir.