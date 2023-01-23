SURVIVOR 2023 CANLI İZLE - 23 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir beğeni toplayan Survivor yarışma programının yeni bölümü ile TV8 yayın bilgisi haberimizde. TV8 Survivor yeni bölümünü izleyemeyenler Survivor son bölümünü merak ediyor. İşte Survivor yeni bölümde neler olacak bilgisi haberimizde...Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.Survivor 2023'ü TV8'den canlı izleyebilirsiniz veya TV8'in resmi sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.