Survivor 2022 yeni bölüm yarışmacıları, TV8 Survivor 2022 yarışmacılar kim (16 Ocak Pazar)
Kimler Survivor 2022 kadrosu olacak beklentisi hayranları tarafından bekleniyor. 2022 Survivor kadrosu için gerekli çalışmalar yapılıyor ve resmi açıklamalar bekleniyor. Survivor 2022 yarışmacıları kimler olacak diye yapılan tahminler ve açıklamalar merakla takip ediliyor. Yeni sezon Survivor 2022 ne zaman başlayacak, Survivor 2022 kadrosu kimler, Survivor 2022 kimler yarışmacı olacak? diyerek soru üzerine soru soruluyor. Bugüne kadar hangi gelişmeler yaşandı, Survivor yeni sezon 2022'de ne zaman başlayacak sonuçları için haberimizi okuyabilirsiniz...
Survivor 2022'nin yeni sezonu için yarışmacıları belli olmaya başladı. Yeni sezon Survivor 2022 için yarışmacı olacak isimleri Acun Ilıcalı açıkladı. Açıklanan isimler arasında Türkiye'nin televizyon ve sinema ekranlarından tanıdığı kişiler bulunuyor. Survivor yeni sezonda kimler yarışmacı olacak? Survivor yarışmacıları 2022'de kimler olacak? Survivor 2022 Ünlüler takımı yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon detayları konusunda yapılan açıklamalar ve detayları haberimizden okuyabilirsiniz.
Survivor 2022 yarışmacısı olacak kişiler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yeni sezon 2022 Survivor yarışmacıları Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz olarak açıklandı.
SURVIVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor'un yeni sezonunun iddialara göre 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlaması bekleniyor. Eğer bir aksilik olmazsa 2022 Ocak ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili bir resmi açıklama veya tarih değişikliği olduğu takdirde gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz
20221 SURVIVOR KADROSU
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında yeni sezon ne zaman başlayacak detayları belli olmaya başladı. Yeni sezon Survivor 2022 ne zaman başlayacak, yeni Survivor yarışmacıları, Survivor 2022'de kim yarışmacı olacak, 2022 Survivor yarışmacısı kim, Survivor'da yeni yarışmacılar için doğru zaman bekleniyor. 2022 yılında da yayınlanacak yarışmada geçmiş dönemde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda eden isimlerin yer alabileceği konuşuluyor.
Survivor'da daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'ın 2022 Survivor'da da olabileceği öne sürülüyor. İddialara göre Turabi'nin yeni Survivor için görüşme yapmadığı ve İstanbul'da dinlendiği bilgisine ulaşılırken konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
2022 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.
2022 SURVIVOR BAŞVURU
Covid-19 sebebi ile sadece videolu başvurular değerlendirmeye alınacaktır mesajını geçen Acun Medya'ya Survivor 2022 için başvuru yapılabiliyor. Survivor 2022'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.