Survivor 2021 kim veda etti, Survivor elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor Türkiye'de bu hafta Ünlüler takımı, oynanan iki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Bu nedenle, Cumartesi akşamı Ünlüler takımı için SMS halk oylaması yapıldı. Sonrasında yapılan ada oylamasına geçildi. Ünlüler takımından erkek yarışmacılar ile kadın yarışmacılar arasındaki farkın korunması nedeniyle sadece erkek yarışmacılar için oylama yapıldı. İlk oylama sonucunda İsmail ve Doğan, aynı sayıda isimleri yazıldığı için ilk iki eleme adayı oldu. Pazar günü Ünlüler takımı bir kez daha ada oylaması yapmak zorunda kaldı.

Yeni sezon Survivor yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor elenen yarışmacının kim olduğunu merak edenler yarışmanın detaylarını merak ediyor. Merak edilen detayar arasında Survivor 2021 yarışmasında 7 Nisan'da yayınlanan bölümde kim elendi, Survivor elenen yarışmacı açıklandı.Survivor son bölümde elenen isim belli oldu. Survivor 7 Nisan bölümünde elenen yarışmacı Doğan Keser oldu.Survivor 2021'de bu akşam yine heyecan dolu iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Sevdiklerinden üç aydır fazla zamandır uzak kalan yarışmacılar, onlarla iletişim kurabilmek için müthiş bir mücadele verdi. Oyunda sakatlığı süren Poyraz yer almadı. Eşitlik açısından Ünlüler Doğan'ı dışarıda bıraktı. Yağmur altında oynanan iletişim oyununda avantajı kazanan takım Gönüllüler oldu. Her iki takımın yarışmacıları, iletişim ödülü için parkurda müthiş bir mücadele verdi. Oyun sırasında Çağrı kötü bir şekilde düşerek herkesi korkuttu. Fakat oyuna devam edebileceğini ve iyi olduğunu söyledi. Sonrasında oyun kaldığı yerden devam etti. Çağrı, geriden gelmesine rağmen sayıyı aldı ve skoru 8-8 yaptı. Bundan dolayı iki takım, en iyi kadın ve erkek yarışmacılarını belirledi. Ünlülerden Merve - Çağrı, Gönüllüler takımı Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu en iyiler karşılaşmasına çıktı. Son iki karşılaşmayı kazanan Gönüllüler, 10-8 skorla iletişim oyununu kazandı.Survivor'da daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran'ın 2021 Survivor'da da olabileceği öne sürülüyor. İddialara göre Turabi'nin yeni Survivor için görüşme yapmadığı ve İstanbul'da dinlendiği bilgisine ulaşılırken konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.Survivor 2021 ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamaları merakla bekleniyordu. Acun Ilıcalı sözlerine "Üzücü bir gelişme yaşandı" diyerek başladı. Sonrasında "Konu ilk olarak Gönüllüler takımından Aleyna ve Aleyna Çalışkan'la ilgili" dedi. "Açıkcası beklemediğimiz, ummadığımız ve şaşırdığımız da bir gelişme. Üzücü de bir gelişme. Burada biz yarışmacılar arasında eşitlik sağlamaya çalıştık. Fakat bize gelen bilgiler ışığında eşitlik ilkesinin bozulduğunu tespit ettik. Survivor, yarışmacılara güven üzerine olan bir yarışma. Bu yarışmanın bazı kuralları var. Ve bu kuralların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük." diye ekledi.Buna göre Survivor 2021'de tespit edilen kural dışı hareketler şöyle; Aleyne ve Aleyna Çalışkan'ın yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler ve bunları da sakladılar. İlayda, Hanzade'ye oyun alanında yiyecek vermiş. Batuhan ise bir içeceği çantasına koyup saklamış.Bu yüzden bu 5 yarışmacıya üç ödül oyunundan yararlanamama cezası verildi.