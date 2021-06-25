Survivor 2021 final şampiyonu kim? Survivor kim kazandı TV8 izle
Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, bu akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek. Galataport'ta canlı yayında Survivor şampiyon kim olacak belli oluyor.
Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Yiğit Poyraz, yarı finalde yapılan elemeler sonrasında finale kalmayı başaran iki yarışmacı oldu. Sezon başından beri birçok SMS birinciliği kazanmış, performans yüzdeleri aynı olan İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz'dan hangisinin şampiyon olacağı oldukça merak ediliyor.
Survivor yarışmasında finale kalan yarışmacılardan şampiyon olan isim belli olunca sayfalarımızda olacak.
TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında şampiyonluk mücadelesi yaşandı. İki yarışmacı İsmail Balaban ile Poyraz şampiyon olabilmek içim aylar süren yarışmada finali gördü. Final mücadelesinde Survivor 2021 final şampiyonu ortaya çıkacak.
KİM ŞAMPİYON OLACAK?
Survivor yarışması finalinde iki yarışmacı finale kaldı. İsmail Balaban ile Poyraz isimli yarışmacılardan birisi Survivor 2021 şampiyonluğunu ilan edecek.
SURVIVOR KAZANAN KİM OLDU?
129. bölüm Survivor izle bölümünde şampiyon açıklanıyor. Verilen oylar ve hayranları tarafından yapılan büyük destek sayesinde finale kadar yürüyen İsmail Balaban ile Poyraz şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışıyor.