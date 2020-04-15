Survivor 2020 yeni takımlar - Kimler yer değiştirdi?
2020 Survivor'da heyecan sürüyor. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı, birleşme partisinin ardından aynı adada toplandı. 14 Nisan 2020 Salı akşamı ekranlara gelen Survivor son bölümde, Acun Ilıcalı'dan büyük bir sürpriz geldi. Ilıcalı, birleşme partisi ilk aday konseyinde takımların değişeceğini açıkladı. Bu noktada, '2020 Survivor yeni takımlar belli oldu mu?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Zira, vatandaşlar Survivor yeni takımları merak ediyor. Peki, 14 Nisan Survivor'da takımlar neden değişti, karıştı? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takımlar nasıl oldu? İşte, merak edilenler...
Survivor 2020'de birleşme partisi sonrası Ünlüler ve Gönüllüler Takımı ilk ada konseyinde buluştu. Acun Ilıcalı, alınan yeni kararı açıklarken takımların değişeceğini duyurdu. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı yarışmacıları, bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Öyle ki, Gönüllüler Takımı yarışmacısı Yasin, 'Gitmek istemiyorum' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Ekranları başında olan izleyiciler de '2020 Survivor yeni takımlar belli oldu mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Nisan 2020 Survivor'da takımlar neden karıştı, yeni takımlar belli oldu mu?
SURVİVOR'DA TAKIMLAR NEDEN KARIŞTI?
Birleşme partisi sonrası alınan bu karar, takımlar arasındaki rekabeti arttırması için alındı.
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?
Acun Ilıcalı, Ünlüler Takımı'ndan bir erkek ile Gönüllüler Takımı'ndan bir erkeğin yer değiştireceğini açıkladı. Survivor 2020 yeni takımları belli oldu.
İşte, 2020 Survivor yeni takımları ve yer değiştiren isimler;
KİMLER YER DEĞİŞTİ?
Ünlüler Takımı'ndan Gönüllüler Takımı'na Berkan geçerken Gönüllüler Takımı'ndan Ünlüler Takımı'na ise Yunus Emre geçti.
SURVIVOR'DA TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADAN ÖNCEKİ SON DURUM NASILDI?