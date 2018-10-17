Survivor 2019'un ilk yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın formatını açıkladığı Survivor Türkiye Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. Survivor 2019 yarışacak ilk isim MasterChef programıyla üzerine dikkat çeken Murat Öztürk...Yemekteyiz programındaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Murat, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan gönderilmişti.TV8'in yeni sezon projesi olan MasterChef'e de katılan Murat, programda en dikkat çeken isim oldu. Adından sıkça söz ettiren Murat Öztürk'ün Survivor 2019'da da Türkiye takımında yarışacağı öğrenildi.Survivor Türkiye Yunanistan yarışacak isimler birer birer belli oluyor. İlk olarak Hakan olarak düşünülen MasterChef yarışmasında bir isim Survivor'a katılacak haberi sonrası katılacak isim belli oldu. MasterChef programından Murat'la Survivor için her konuda anlaşıldı.TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yeni Semih Öztürk olarak tanınan Murat, Yemekteyiz ve MasterChef programlarından en çok konuşulan isim oldu. Murat'ın yeni sezonda Survivor'da büyük etki yaratması planlanıyor.Geçtiğimiz günlerde TV8'de ekrana gelen 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019 için şunları söylemişti: "Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına. Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor."TV8'de ekrana gelen 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019'un Türkiye ile Yunanistan takımları arasında olacağını ve takımların tamamen yeni yarışmacılardan oluşacağını duyurdu.Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019' hakkında şu bilgileri verdi:"Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına.Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor."