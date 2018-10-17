Survivor 2019'un ilk yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın formatını açıkladığı Survivor Türkiye Yunanistan ilk yarışmacısı belli oldu. Survivor 2019 yarışacak ilk isim MasterChef programıyla üzerine dikkat çeken Murat Öztürk...



MASTERCHEF'DEN SURVIVOR'A GİDECEK



Yemekteyiz programındaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Murat, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan gönderilmişti.

TV8'in yeni sezon projesi olan MasterChef'e de katılan Murat, programda en dikkat çeken isim oldu. Adından sıkça söz ettiren Murat Öztürk'ün Survivor 2019'da da Türkiye takımında yarışacağı öğrenildi.



İLK YARIŞMACI MURAT OLDU



Survivor Türkiye Yunanistan yarışacak isimler birer birer belli oluyor. İlk olarak Hakan olarak düşünülen MasterChef yarışmasında bir isim Survivor'a katılacak haberi sonrası katılacak isim belli oldu. MasterChef programından Murat'la Survivor için her konuda anlaşıldı.





REYTİNG ŞAMPİYONU OLMASI BEKLENİYOR



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yeni Semih Öztürk olarak tanınan Murat, Yemekteyiz ve MasterChef programlarından en çok konuşulan isim oldu. Murat'ın yeni sezonda Survivor'da büyük etki yaratması planlanıyor.



"SURVIVOR BU SENE TÜRKİYE-YUNANİSTAN OLACAK"



Geçtiğimiz günlerde TV8'de ekrana gelen 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019 için şunları söylemişti: "Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.



"SURVIVOR'IN ŞU ANDA TÜRKİYE'DE YERİ AYRI"



Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına. Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor."

TV8'de ekrana gelen 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019'un Türkiye ile Yunanistan takımları arasında olacağını ve takımların tamamen yeni yarışmacılardan oluşacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019' hakkında şu bilgileri verdi:



"Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına.

Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor."