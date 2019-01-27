Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Survivor Türkiye Yunanistan'da kimler yarışacak?

açıklanıyor! TV8'de yayınlanacak Survivor 2019'ui yarışma programının hayranları heyecanla beklerken, Acun Ilıcalı'dan kadroyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Türkiye kadrosunu açıkladı. İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.Hakan KanıkSude BurcuYusuf KarakayaSeda OcakBora EdinEcem OnaranHikmet TuğsuzKader KarakayaAtakan IşıktutanMelisa EmirbayerBüşra YalçınOkay KöksalNefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak.