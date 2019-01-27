Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Survivor Türkiye Yunanistan'da kimler yarışacak?

Survivor 2019'un kadrosu
açıklanıyor! TV8'de yayınlanacak Survivor 2019'ui yarışma programının hayranları heyecanla beklerken, Acun Ilıcalı'dan kadroyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Türkiye kadrosunu açıkladı. İşte tüm detaylarla sizlerleyiz. SURVIVOR 2019 HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.
Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi. SURVIVOR 2019 KADROSU
Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal SURVIVOR 2019 NEREDE ÇEKİLECEK?
Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak.