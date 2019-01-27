Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Survivor Türkiye Yunanistan başlama tarihi belli oldu mu?

Survivor 2019 kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2019'un başlayacağı tarihi duyurdu. Bu gelişmenin ardından izleyiciler, 'Survivor 2019'da kimler olacak?' olacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...Hakan KanıkSude BurcuYusuf KarakayaSeda OcakBora EdinEcem OnaranHikmet TuğsuzKader KarakayaAtakan IşıktutanMelisa EmirbayerBüşra YalçınOkay KöksalTV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak.