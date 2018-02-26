Survivor 2018'de ikinci hafta kim elendi? Büyük sürpriz! Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018'de dün gece elenecek adayların isimleri belli olacaktı ve Survivor yine inanılmaz görüntülere sahne oldu. Acun Ilıcalı'nIn sunduğu rating rekorları kıran programın ikinci haftasında kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? sorularının cevabını tüm Türkiye nefeslerini tuatarak izledi. Yapılan oylamalara ve söylenilen isimlere göre Cumali, Ramazan, Birsen ve Gizem ikinci hafta eleme adayları oldu. Salı günü ise bu isimlerden biri SMS sonuçlarına göre Survivor 2018'e veda edecek.Haftanın en başarılı performansına sahip Yağmur ilk dokunulmazlık kolyesini taktı ve bireysel dokunulmazlık oyununundan muaf oldu.Bireysel dokunulmazlık oyununda kutuyu ilk düşürenler sırasıyla Cumali, Nevin, Ramazan, Anıl, Gizem oldu. Kıyasıya bir rekabete sahne olan oyunun finali Melih ve Birsen arasında yaşandı ve bireysel dokunulmazlık oyununu Melih kazanarak ikinci dokunulmazlık kolyesini taktı.Gönüllüler takımının kendi arasında yaptığı oylamada Cumali Birsen'in adını, Hakan Hatipoğlu Turabi'nin adını yazdıktan sonra daha sonra da Nevin'in adını yazdı. Melih ise gitme adayı olarak Gizem'i seçti.Anıl Berk kapalı oy kullandı. Nevin de Gizem'in adını yazdı. Ramazan'ın tercihi ise aynı şekilde Gizem oldu. Berrin İpek de kapalı oy kullandı.Kutudan en çok ismi çıkan kişiler ise Gizem ve Birsen oldu ve birinci gitme adayları oldu. Yani Gönüllüler 4 gitme adayı çıkardı.Dokunulmazlık sahibi Melih ise eleme adayı olarak performans açısından yetersiz olduğunu düşündüğü Cumali'yi gösterdi.Dördüncü eleme adayını ise Yağmur söyledi. Yağmur gitme adayı olarak Ramazan'ı gösterdi.Yarım saat süren SMS sonuçlarına göre Survivor 2018'den ikinci hafta elenen isim Gizem, Birsen, Cumali ve Ramazan'dan biri olacak.