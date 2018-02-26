Survivor 2018'de ikinci hafta kim elendi? Büyük sürpriz! Eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarının efsane yarışma programı Survivor 2018'de ikinci hafta eleme adaylarının kim olacağı sorusu nihayet cevap buldu. Peki Survivor'da kim elendi?

26 Şubat 2018 09:37
Survivor 2018'de ikinci hafta kim elendi? Büyük sürpriz! Eleme adayları kimler oldu?
Survivor 2018'de dün gece elenecek adayların isimleri belli olacaktı ve Survivor yine inanılmaz görüntülere sahne oldu. Acun Ilıcalı'nIn sunduğu rating rekorları kıran programın ikinci haftasında kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? sorularının cevabını tüm Türkiye nefeslerini tuatarak izledi. Yapılan oylamalara ve söylenilen isimlere göre Cumali, Ramazan, Birsen ve Gizem ikinci hafta eleme adayları oldu. Salı günü ise bu isimlerden biri SMS sonuçlarına göre Survivor 2018'e veda edecek.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI




Haftanın en başarılı performansına sahip Yağmur ilk dokunulmazlık kolyesini taktı ve bireysel dokunulmazlık oyununundan muaf oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda kutuyu ilk düşürenler sırasıyla Cumali, Nevin, Ramazan, Anıl, Gizem oldu. Kıyasıya bir rekabete sahne olan oyunun finali Melih ve Birsen arasında yaşandı ve bireysel dokunulmazlık oyununu Melih kazanarak ikinci dokunulmazlık kolyesini taktı.

ADA KONSEYİNDE NOLDU? OYLAMADAN KİMİN ADI ÇIKTI?

Gönüllüler takımının kendi arasında yaptığı oylamada Cumali Birsen'in adını, Hakan Hatipoğlu Turabi'nin adını yazdıktan sonra daha sonra da Nevin'in adını yazdı. Melih ise gitme adayı olarak Gizem'i seçti.Anıl Berk kapalı oy kullandı. Nevin de Gizem'in adını yazdı. Ramazan'ın tercihi ise aynı şekilde Gizem oldu. Berrin İpek de kapalı oy kullandı.

Kutudan en çok ismi çıkan kişiler ise Gizem ve Birsen oldu ve birinci gitme adayları oldu. Yani Gönüllüler 4 gitme adayı çıkardı.

Dokunulmazlık sahibi Melih ise eleme adayı olarak performans açısından yetersiz olduğunu düşündüğü Cumali'yi gösterdi.

Dördüncü eleme adayını ise Yağmur söyledi. Yağmur gitme adayı olarak Ramazan'ı gösterdi.

SURVIVOR'DA İKİNCİ HAFTA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Yarım saat süren SMS sonuçlarına göre Survivor 2018'den ikinci hafta elenen isim Gizem, Birsen, Cumali ve Ramazan'dan biri olacak.

Kaynak: Posta

Diğer Haberler

Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te Futbol

Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te
Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı Galatasaray

Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı
Altay'a Süper Lig'den süper transfer Sivasspor

Altay'a Süper Lig'den süper transfer
Göztepe'de ikinci dalga geliyor Göztepe

Göztepe'de ikinci dalga geliyor
Vefa Küçük: 'Tarafsız ve adil bir seçim olacak' Fenerbahçe

Vefa Küçük: "Tarafsız ve adil bir seçim olacak"
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı
Japonya Dünya Kupası Kadrosu'nda bir de Galatasaraylı var Galatasaray

Japonya Dünya Kupası Kadrosu'nda bir de Galatasaraylı var
Beşiktaş, Tosic'in bonservis bedelini açıkladı Türkiye Transferler

Beşiktaş, Tosic'in bonservis bedelini açıkladı
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı
Daha fazla göster
1

Başakşehir, Jose Sosa transferine noktayı koyuyor
2

Galatasaray'ın Bennacer teklifi düşük bulundu!
3

Griezmann'ın boşluğunu Agüero dolduracak!
4

Aziz Yıldırım: "Bayern Münih istedi, biz imzaladık"
5

Diaz'dan G.Saray açıklaması; "İsterim"
6

Everton'dan Oğuzhan'a için Klaassen ve 12 milyon
7

Obradovic: "Benden memnun değiller"
8

Galatasaray'da 45 milyon Euro paniği!
9

"Yaya Toure, Premier Lig'de oynayacak"
10

Buffon imzayı atıyor! İşte kazanacağı ücret...
yukarı ok