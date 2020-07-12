Survivor 12 Temmuz (şampiyonun ödül, dokunulmazlık, kim elendi?)

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı en çok izlenen yarışma programı 2020 Survivor'da 12 Temmuz'da yaşanan olaylar şampiyonun ödül ile birlikte sezonun son dokunulmazlık oyunu ile birlikte kimin elendiği oldu. 2020 Survivor yarışmasında finale doğru giderken finalin nerede yapılacağı açıklandı bununla birlikte şampiyonun ödül, son dokunulmazlık oyunu ile kim elendi bilgilerini öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz...

12 Temmuz 2020 02:24
Survivor 12 Temmuz (şampiyonun ödül, dokunulmazlık, kim elendi?)
Survivor 2020 11 Temmuz bölümünde bir çok merak edilen konu açıklığa kavuştu. Survivor 2020'nin finalinin nerede yapılacağı ile birlikte eleme konseyi, dokunulmazlık oyunu şampiyonluk ödülü ve bir çok konu ile ilgili haberimizden bilgi alabilirsiniz. Finale yaklaşıldıkça Survivor yarışmasında büyük bir merakla izleyiciler bekliyor. Heyecan dolu çekişmenin yer aldığı 2020 Survivor'da bilindiği gibi Berkan, Yasin, Cemal Can ve Barış kaldı.

11 Temmuz 2020'de yayınlanan Survivor bölümünde canlı yayında dokunulmazlık oyunu kim kazandı, survivor eleme konseyi bilgisi, 2020 Survivor final nerede ile birlikte kim elendi gelişmesini takip edebilirsiniz.
SURVIVOR ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ

2020 Survivor yarışmasında şampiyona verilecek ödül henüz açıklanmamıştı. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

133. bölüm 3. bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan kim oldu? Survivor Cemal Can - Survivor Berkan'ın mücadelesi finalde Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2020 133. bölümde 3. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmaz olan isim Cemal Can oldu.

Cemal Can 2020 Survivor finalden önce yarışmasında oyun kazanan son isim oldu.

ELEME KONSEYİ CANLI YAYIN



2020 SURVIVOR FİNAL NEREDE?


SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasının 11 Temmuz 2020 bölümünde konsey gerçekleşmedi. Dokunulmazlık oyunu yapılmasına rağmen 4 kişi kaldığı için final oyunu henüz oynanmadı ve kim elendi gerçekleşmedi.

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