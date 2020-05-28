Sürücü kursları ne zaman açılacak (Mayıs 2020 MEB açıklaması)

Koronavirüs öncesi süreçte ehliyet almak isteyen; ancak koronavirüs nedeni ile bunu ertelemek zorunda kalan vatandaşlar da, 'Sürücü kursları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?' sorusuna yanıt arıyor. Sosyal hayatta normalleşme planına göre, sürücü kurslarının açılacağı tarih belli oldu. Sürücü kurslarının 1 Haziran'da tekrar açılması bekleniyor.

28 Mayıs 2020 11:04
Sürücü kursları ne zaman açılacak (Mayıs 2020 MEB açıklaması)
Yeni tip koronavirüsü salgınının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan sürücü kurslarının faaliyetleri de geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Ehliyet almak için gerekli olan derslerin verildiği bu yerlerin ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Sosyal hayatta normalleşmenin kademeli olarak uygulanması neticesinde AVM ile berber gibi çeşitli yerlerin faaliyetlerine başlaması ile beraber gözler sürücü kurslarına çevrildi. Peki, 2020 ehliyet kursları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Sürücü kursları ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...
SÜRÜCÜ KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bir açıklama olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.

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