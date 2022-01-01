Sürpriz sonuçlar Dünya Kupası'na hava kattı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk maçlarına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.İlk kez bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenen turnuvanın ilk 5 gününde yapılan müsabakaların statlardaki izlenme oranının yüksekliği dikkati çekti.Toplam 8 grupta oynanan 16 karşılaşmada seyirciler, tribünlerin yüzde 94'ünü doldurdu.3 milyondan fazla biletin satıldığı turnuvada şu ana kadar en fazla seyirci sayısına Brezilya-Sırbistan maçında ulaşıldı. Şampiyonun da belli olacağı Lusail Stadı'nda oynanan müsabakayı 88 bin 103 taraftar izledi.Bu rakamlar, 2022 Dünya Kupası'nın ilk günlerdeki sakinliğini üzerinden attığını ve futbolseverlerin kupa havasına çoktan girdiğini gösterdi.Dünya Kupası için Katar'a gelen taraftarlar, futbol tarihinin ilk iklimlendirme özelliğine sahip statlarında sıcak hava ve nemi hissetmeden maçların tadını çıkarıyor.Birçok ülkeden gelen taraftarlar, maçların yanı sıra festival alanlarına da büyük ilgi gösteriyor. Al Bidda Park'ta bulunan FIFA Taraftar Festivali'ni bir günde 98 bin taraftarın ziyaret etmesi dikkati çekti.Birçok noktada oluşturulan festival alanlarında dev ekranda maçları takip edebilen taraftarlar için ücretsiz konser organizasyonları düzenleniyor. Bu alanlarda bulunan taraftarlar, ücretsiz olarak çeşitli aktivitelere de katılma imkanı elde ediyor.Organizasyonun ilk 2 gününde Katar ve İran, rakipleri karşısında sahada hiçbir varlık gösteremeyince digital çağın sohbet ve tartışma ortamı sosyal medyada, dünya kupasına katılan takımların sayısının 48'e çıkmasının aksine 24'e düşmesi çağrıları gecikmedi.Bu tartışmalar alevlenirken Fransız teknik adam Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kupanın favorilerinden Arjantin'i 2-1 yenerek kupanın ilk büyük sürprizini gerçekleştirdi.Bu galibiyet büyük yankı uyandırdı. Bir sonraki gün Japonya, geriye düştüğü maçta kupanın en çok final gören takımı Almanya'yı 2-1 mağlup ederek Asya ülkelerinin çıkışını sürdürdü. Son olarak da İran, Galler'i yenerek Asya ülkelerinin galibiyet serisine bir maç daha ekledi.Afrika takımları geçmişin aksine şu ana kadar pek varlık gösteremedi. Kamerun, Gana, Fas, Senegal ve Tunus, Katar'da düzenlenen organizasyonda oynadıkları ilk maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu ekiplerden Kamerun, Gana ve Senegal sahadan mağlup ayrılırken, Tunus ve Fas ise birer puan elde etti. Gol atma başarısını gösteren tek takım ise Gana oldu.Gruplarda özellikle Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu takımlarının maçlarında stat dışı ve tribünler karnaval alanına dönüyor. Skordan bağımsız maçların atmosferi çok farklı oluyor.