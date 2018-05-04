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Sürpriz! Ozan Korkut, Galatasaray başkan adayı oldu!

Ozan Korkut Galatasaray'a başkan adayı oldu ve listesini açıkladı. Galatasaray'a sürpriz bir şekilde başkan adaylığını açıklayan Ozan Korkut'un listesinde kimler var? Galatasaray başkan adayı Ozan Korkut'u daha yakından tanımanız için bu haber size yardımcı olacak.

Kaynak: DHA
Sürpriz! Ozan Korkut, Galatasaray başkan adayı oldu!
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04 Mayıs 2018 18:09
Ozan Korkut, Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.

Korkut listesinde, geçmişte sarı kırmızılı kulüpte görev yapan Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Mete İkiz gibi isimlere yer verdi.

Başkan adayı Ozan Korkut'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin, Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.



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