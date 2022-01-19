Sürpriz iddia: Shevchenko, Galatasaray'ı geri çevirdi

Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'ın İspanyol çalıştırıcı öncesinde Andriy Shevchenko ile görüştüğü ortaya çıktı.



Sarı-kırmızılıların o dönemde henüz Genoa'dan ayrılmamış olan ama ayrılma iddiaları artan Ukraynalı teknik adama teklifte bulunduğu belirtildi.



GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET



Football TV kanallarında da görev yapan Ukraynalı gazeteci Igor Bubras'ın haberine göre Shevchenko, Genoa'dan resmen ayrılmadan önce Galatasaray, kendisine bir teklifte bulundu. O süreçte İtalyan ekibinin başındaki görevini resmî anlamda sürdüren Shevchenko, bu teklifi reddetti.



Galatasaray, 11 Ocak'ta Domenec Torrent'in yeni teknik direktör olacağı kesinlik kazanırken Andriy Shevchenko de 15 Ocak'ta resmî olarak Genoa ile yollarını ayırdı.



Polonya Millî Takımı ve Benfica ile ismi geçen Andriy Shevchenko'nun Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu'dan görevi devralabileceği de aktarıldı.





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