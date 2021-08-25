Sürpriz iddia: "Marcao, Napoli'ye gitmek üzere"

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Marcao, İtalya ekiplerinden Napoli yolunda...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Sürpriz iddia: 'Marcao, Napoli'ye gitmek üzere'
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25 Ağustos 2021 10:40
Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırmasıyla gözden düşen Brezilyalı stoper Marcao, İtalyan devi Napoli'yle anlaşmak üzere...

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli yöneticilerinin yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı.

Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde sambacı, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirecek.

4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro bonservisle aldığı 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için kadro dışı bırakılmış ve PFDK'dan 8 maç ceza almıştı.  

 

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