4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırmasıyla gözden düşen Brezilyalı stoper Marcao, İtalyan devi Napoli'yle anlaşmak üzere...Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli yöneticilerinin yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı.Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde sambacı, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirecek.Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro bonservisle aldığı 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için kadro dışı bırakılmış ve PFDK'dan 8 maç ceza almıştı.