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Sürpriz iddia; Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek için haber yolladı

Sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a giden Fabri'nin geri dönmek için haber yolladığı yazıldı

Sürpriz iddia; Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek için haber yolladı
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21 Ekim 2018 12:25
Cenk Tosun'un geri dönüşünün konuşulduğu Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fotomaç Gazetesi'ni iddiasına göre sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a giden Fabri, geri dönmek için haber yolladı. Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.

30 yaşındaki Fabricio Martin Agosto Ramírez, EPL'de 2 maça çıkarken kalesinde 5 gol görmüştü Beşiktaş ise İspanyol isim gidince yerine Karius'u almıştı. 

Beşiktaş'ın ilerleyen haftalarda Fabri konusunda nasıl bir tavır alacağı merakla beklenmeye başlandı

İspanya'da sakatlıkların gölgesinde sezonlar geçiren tecrübeli kaleci, Beşiktaş'ta ise iki sezonda toplam 66 maçta oynamış ve 1 şampiyonluk yaşamıştı

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