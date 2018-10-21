Sürpriz iddia; Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek için haber yolladı

Cenk Tosun'un geri dönüşünün konuşulduğu Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fotomaç Gazetesi'ni iddiasına göre sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a giden Fabri, geri dönmek için haber yolladı. Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.
30 yaşındaki Fabricio Martin Agosto Ramírez, EPL'de 2 maça çıkarken kalesinde 5 gol görmüştü Beşiktaş ise İspanyol isim gidince yerine Karius'u almıştı.
Beşiktaş'ın ilerleyen haftalarda Fabri konusunda nasıl bir tavır alacağı merakla beklenmeye başlandı
İspanya'da sakatlıkların gölgesinde sezonlar geçiren tecrübeli kaleci, Beşiktaş'ta ise iki sezonda toplam 66 maçta oynamış ve 1 şampiyonluk yaşamıştı
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Fotomaç Gazetesi'ni iddiasına göre sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a giden Fabri, geri dönmek için haber yolladı. Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.
30 yaşındaki Fabricio Martin Agosto Ramírez, EPL'de 2 maça çıkarken kalesinde 5 gol görmüştü Beşiktaş ise İspanyol isim gidince yerine Karius'u almıştı.
Beşiktaş'ın ilerleyen haftalarda Fabri konusunda nasıl bir tavır alacağı merakla beklenmeye başlandı
İspanya'da sakatlıkların gölgesinde sezonlar geçiren tecrübeli kaleci, Beşiktaş'ta ise iki sezonda toplam 66 maçta oynamış ve 1 şampiyonluk yaşamıştı
GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
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